Böller und Brandgefahr

Bad Bergzabern (ots) – In der Silvesternacht kam es durch Feuerwerk zu 2 Heckenbränden. Gegen 20.30 Uhr fing ein größerer Busch in Gossersweiler-Stein durch einen Böller oder eine Rakete Feuer und gegen 00:30 Uhr brannte eine Thuja-Hecke in Klingenmünster.

Gegen 01.45 Uhr brannten in Bad Bergzabern mehrere Mülltonnen. Vermutlich entzündeten noch glimmende Feuerwerk Reste die Mülltonnen. Alle Brände wurde schnell entdeckt und konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen- oder Gebäudeschäden sind hierbei nicht entstanden.

Einbruch in Gewerbebetrieb

Edenkoben (ots) – Unbekannte schlugen in der Silvesternacht (TZ: 31.12.2022, 20 Uhr bis 01.01.2023, 16.49 Uhr) eine Fensterscheibe eines Gewerbebetriebes in der Venninger Straße ein und drangen in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Büros nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zu den Einbrechern oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

In Firma eingebrochen

Offenbach (ots) – Zwischen dem 30.12.2022 und dem 31.12.2022 brachen unbekannte Täter in eine Firma In den Birkenwiesen in Offenbach ein. Hierbei wurde mittels brachialer Gewalt zunächst eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde unter anderem ein Tresor mit Bargeld. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Vandalismus im Kindergarten

Bad Bergzabern (ots) – Zwischen dem 29.12.22 und dem 31.12.22 betraten unbekannte Täter durch die vermutlich offene Eingangstür einen Kindergarten in der Danziger Straße in Bad Bergzabern und beschädigten mutwillig eine Erfassungseinheit für die Arbeitszeit, welche unmittelbar nach der Eingangstür an der Wand befestigt war. In der Folge verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Trunkenheitsfahrt

Essingen/B272 (ots) – Dank einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte am Freitag 30.12.2022 gegen 16:45 Uhr, ein 59-jähriger Pkw-Fahrer einer Trunkenheitsfahrt überführt werden.

Die Zeugin meldete zunächst ein Fahrzeug, welches in auffälliger Weise auf der B272 bei Essingen geführt werde. Dank des übermittelten Kennzeichens konnte das Fahrzeug schließlich auf der B10 in Richtung Pirmasens festgestellt und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei konnte bei dem 59-jährigen Fahrer ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die dazu passende, verwaschene und lallende Aussprache, sowie ein unsicherer Gang waren ebenfalls festzustellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann schließlich einen Wert von 1,32 Promille.

Zur Beweissicherung wurde ihm im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Der 59-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss verantworten.