Frielendorf: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Frielendorf: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 01.01.2023, 20:34 Uhr In einen Lebensmittelmarkt in der Ziegenhainer Straße versuchten unbekannte Täter gestern Abend einzubrechen. Die Täter begaben sich zur Eingangstür des Marktes und versuchten diese mittels Hebelwerkzeug aufzubrechen. Hierbei lösten die Täter eine Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten anschließend, ohne in den Markt eingedrungen zu sein. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Homberg-Welferode: Fahrlässige Brandstiftung an Hecke und Wohnhaus

Homberg-Welferode: Fahrlässige Brandstiftung an Hecke Tatzeit: 01.01.2023, 20:25 Uhr Einen Hecken- und Wohnhausbrand verursachte ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kleve gestern Abend in der Straße „Am Anger“. Der 25-Jährige drehte eine brennende Wunderkerze am Finger, aus Unachtsamkeit verlor er diese und sie flog in ein Gebüsch, welches sofort in Flammen aufging. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über und beschädigten die Fassade und den Dachstuhl. Der 25-Jährige verständigte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand löschte. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000,- Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ist eingeleitet Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Restaurant

Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Restaurant Tatzeit: 01.01.2023, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr In ein Restaurant in der Bahnhofstraße versuchten unbekannte Täter am Sonntagabend einzubrechen. Die Täter begaben sich zur Eingangstür des Restaurants und versuchten diese mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht, woraufhin sie vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Oberaule: Brand in Gemeinschaftsunterkunft – 15.000,- Euro Sachschaden – derzeit kein Hinweis auf vorsätzliche Straftat

Oberaula: Brand in Gemeinschaftsunterkunft Brandzeit: 01.01.2023, 02:17 Uhr In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Bahnhofstraße kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Ein Zeuge hatte in der der Nacht Flammen im 1. Obergeschoss der Gemeinschaftsunterkunft bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Anschließend begab sich der Zeuge mit seinem Sohn zur Unterkunft, wo sie zwei Bewohner aus dem verqualmten Haus herausholten. Mehrere Bewohner der Unterkunft hatten diese bereits verlassen können. Personen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Der Brand betraf einen Aufenthaltsraum der Unterkunft. Die Brandursache steht derzeit noch nicht genau fest, Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Homberg: Unbekannte Täter setzen Abfalltonne in Brand – 2.000,- Euro Sachschaden

Homberg: Sachbeschädigung durch Feuer Tatzeit: 31.12.2022, 13:15 Uhr 2.000,- Euro Sachschaden entstanden bei einer Brandstiftung am Samstagmittag an einer Abfalltonne in der Langen Straße. Die unbekannten Täter hatten eine blaue Abfalltonne vermutlich mit Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt. Die Tonne brannte zum Teil ab. Durch den Brand wurden eine Hauswand, ein Fenster und eine Zimmerdecke durch Ruß beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Borken: Versuchter Schuleinbruch

Borken: Einbruch in Schulgebäude Tatzeit: 23.12.2022 bis 31.12.2022, 10:00 Uhr In den letzten Dezembertagen versuchten unbekannte Täter in eine Schule in der Geysostraße einzubrechen. Sie verursachten dabei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter gelangten vermutlich über ein Fenster in die Mensa der Schule. Hier öffneten sie die Kasse und durchwühlten außerdem mehrere Schränke. Zudem versuchten sie erfolglos die Tür der Vorratskammer aufzubrechen. Ob die Täter Beute gemacht haben steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740