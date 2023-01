52-jähriger Mann stirbt nach Auseinandersetzung an Stichverletzungen

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke: Am Samstagabend wurden Rettungskräfte und die Polizei gegen 17 Uhr in den Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke wegen einer schwer verletzten 46-Jährigen gerufen. Die hinzugeeilten Streifen fanden die Frau aus Kassel auf der Straße mit Stichverletzungen am Hals auf, die offenbar im Verlauf einer Auseinandersetzung mit einem Messer in einem nahegelegenen Haus entstanden waren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte aus Kassel umgehend in ein Kasseler Krankenhaus. Sie wurde dort notoperiert und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die eingesetzten Polizisten fanden anschließend in dem Haus einen leblosen 52-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen auf. Für den Mann aus Kassel kam jede Hilfe zu spät. Nach bisherigem Ermittlungsstand lebten die 46-Jährige und der Verstorbene in Trennung. Am Samstag soll es bei einem Treffen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Verlauf der 52-Jährige die Frau mit einem Messer angegriffen und ihr die Stichverletzungen zugefügt haben soll. Die 46-Jährige soll sich gegen den Angriff selbst mit einem Messer zur Wehr gesetzt haben und dann nach draußen geflüchtet sein. Dort traf sie auf Ersthelfer, die die Rettungskräfte und die Polizei alarmierten.

Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet. Der Tatort war für die Spurensicherung abgesperrt. Eine am heutigen Tag durchgeführte Obduktion soll nun auch Aufschluss über den genauen Ablauf der Auseinandersetzung geben. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Mehrere Auto-Aufbrüche in Baunatal und Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Baunatal und Vellmar (Landkreis Kassel): Am heutigen Montagmorgen wurden der Polizei insgesamt acht Auto-Aufbrüche in Baunatal und Vellmar gemeldet, bei denen die Täter jeweils Scheiben von geparkten Pkw einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Der Gesamtsachschaden liegt nach ersten Schätzungen in niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Aufbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die fünf in Baunatal gemeldeten Taten, die sich nach bisherigem Kenntnisstand allesamt in der vergangenen Nacht ereigneten, dürften auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Das Ziel der Aufbrecher waren Autos der Hersteller Opel, BMW, Mercedes und VW, die in der Theodor-Heuss-Allee, der Sauerbruchstraße und in den Straßen „Lindenhof“, „An der Lehmgrube“, „Auf dem Wiede“ geparkt waren. Offenbar hatten es die unbekannten Täter auf in den Fahrzeugen abgelegte Portemonnaies und Bargeld abgesehen.

In Vellmar kam es am heutigen Montagmorgen zu drei Auto-Aufbrüchen in der Ihringshäuser Straße. Dort schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr die Scheiben an einem blauen Opel, einem schwarzen Hyundai und einem blauen VW ein, die gegenüber des Friedhofs Niedervellmar geparkt waren. Nach ersten Feststellungen der betroffenen Autobesitzer erbeuteten die Aufbrecher Handtaschen und Portemonnaies samt Bargeld.

Die weiteren Ermittlungen zu allen Fällen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Erneuter Einbruch in Café ,,Kuba“ – Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte sind erneut in die Räumlichkeiten des Cafés

,,Kuba“ am Kulturbahnhof Kassen eingedrungen. Bereits Mitte Dezember war das

Café Ziel von Einbrechern. Damals wurde die Scheibe eines Fensters

eingeschlagen. Dieses Mal nahmen die Einbrecher den Weg über den Pavillon am

Bahnhofsvorplatz und anschließend durch ein Fenster des Cafés. Die Einbrecher

konnten Bargeld in Höhe von 300 Euro sowie diverse Alkoholika entwenden. Die

genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum am 1. Januar zwischen 15 Uhr und dem 2. Januar

5:45 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus: Zeugen in Elgershausen gesucht

Schauenburg (Landkreis Kassel): Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Schauenburg-Elgershausen, als sie in der Silvesternacht nach Hause kamen und den Einbruch in ihr Haus entdeckten. Die unbekannten Täter hatten nach ersten Erkenntnissen mehrere Schmuckstücke erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15:40 Uhr, und Sonntagmorgen, 1:25 Uhr, ereignet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und waren so in das Haus in der Straße „Fiedelhof“ eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke in mehreren Räumen, bevor sie die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.