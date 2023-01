Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher gestört

Neu-Anspach, Beethovenstraße, Sonntag, 01.01.2023, 01:30 Uhr – 01:50 Uhr

(he)In der Nacht von Silvester auf Neujahr versuchten Einbrecher in der Beethovenstraße in Anspach in ein Einfamilienhaus einzudringen, wurden hierbei jedoch mutmaßlich gestört und ergriffen ohne Diebesgut die Flucht. Den ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter unberechtigt Zugang zu dem umfriedeten Grundstück und versuchten anschließen an mehreren Fenstern in das Innere einzudringen. Eine Hausbewohnerin wurde gegen 01:50 Uhr von verdächtigen Geräuschen wach und störte mutmaßlich den Einbrecher bei der weiteren Tatausführung. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Ladendieb-Trio wird rabiat,

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, Freitag, 30.12.2022, ca. 17:10 Uhr

(jn)Drei Ladendiebe haben am frühen Freitagabend in Neu-Anspach fluchtartig ein Geschäft verlassen und dabei eine Mitarbeiterin weggeschubst. Gegen 17:10 Uhr hatten sich die drei Männer im Alter von etwa 17 Jahren in dem Discounter in der Rudolf-Diesel-Straße aufgehalten und bereits auffällig verhalten. Im weiteren Verlauf versuchte das Trio, Alkohol zu stehlen, indem sie das Geschäft mit den eingesteckten Getränken über eine nicht besetzte Kasse verlassen wollten. Als sie auf ihre Tat angesprochen wurden und stehen bleiben sollten, schubsten sie eine Verkäuferin zur Seite und rannten davon. Ein Täter soll einen schwarzen Rucksack der Marke „OBEY“, ein zweiter eine auffällige blaue Mütze getragen haben.

Die Polizei in Usingen ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06081 / 9208 – 0.

Pkw-Anhänger entwendet,

Wehrheim, Marienbader Straße, Samstag, 31.12.2022, 11:00 Uhr – Sonntag, 01.01.2023, 14:30 Uhr

(he)Zwischen Silvester, 11:00 Uhr und Neujahr, 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in Wehrheim in der Marienbader Straße abgestellten Pkw-Anhänger im Wert von circa 1.800 Euro. Der silberne Anhänger der Marke STEMA stand am Straßenrand und war mit einem Schloss gesichert. Zum Abtransport müsste ein Fahrzeug mit entsprechender Anhängerkupplung verwendet worden sein. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Katalysatoren ausgebaut,

Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße, Dienstag, 27.12.2022, 07:00 Uhr bis Freitag, 30.12.2022, 12:45 Uhr

(he)Zwischen Dienstag, den 27.12.2022 und Freitag, den 30.12.2022 machten sich unbekannte Täter in Anspach in der Robert-Bosch-Straße auf dem Gelände eines Autohauses an zwei Fahrzeugen zu schaffen und bauten jeweils den Katalysator aus. Die Diebe trennten die Katalysatoren aus den Abgasanlagen der Fahrzeuge heraus und flüchteten anschließend mit diesen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Kellerverschlag aufgebrochen,

Steinbach, Berliner Straße, Donnerstag, 22.12.2022 – Samstag, 31.12.2022

(he)Am Silvestermorgen stellten Anwohner eines in der Berliner Straße in Steinbach gelegenen Mehrfamilienhauses fest, dass unbekannte Täter einen Kellerverschlag aufgebrochen und verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von circa 2.000 Euro entwendet hatten. Aus dem Kellerabteil verschwanden unter anderem ein Bohrhammer, eine Elektrosäge sowie Felgen samt Reifen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Betrunkene Autofahrerin mit knapp vier Promille, Königstein im Taunus, Bundesstraße 455, Freitag, 30.12.2022, 18:04 Uhr

(jn)Eine 56-jährige Frau aus Königstein ist am Freitagabend von Polizisten kontrolliert worden, nachdem sie einem Zeugen aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Die Frau war schwerstbetrunken und wird sich nun auf weitere Konsequenzen einstellen müssen. Um kurz nach 18:00 Uhr hatte ein Autofahrer der Polizei in Königstein die augenscheinlich betrunkene Autofahrerin gemeldet. Demnach sei sie auf der B 455 in Königstein in Richtung Opel Zoo unterwegs und dabei bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Die alarmierten Polizisten unterzogen die Frau, die bereits auf dem Parkplatz am Opel-Zoo gehalten hatte, einer Verkehrskontrolle und stellten einen Atemalkoholwert von knapp vier Promille fest. Anschließend musste die Delinquentin zwecks einer Blutentnahme mit auf die Wache. Hier wurde auch ihr Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.