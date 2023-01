Main-Taunus: Die Polizei-News

Hochsitz angezündet,

Bad Soden am Taunus, Altenhain, Verlängerung Heidenfeldstraße, Sonntag, 01.01.2023, 00:36 Uhr

(jn)Auf einen Hochsitz bei Bad Soden hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag abgesehen. Um kurz nach 00:30 Uhr beobachteten Zeugen zwei Jugendliche, die sich auf einem Feld in Verlängerung der Heidenfeldstraße im Stadtteil Altenhain aufhielten und dann weggerannt seien. Kurz darauf stand ein dort errichteter Hochsitz in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden war. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um weitere Hinweise zu den zwei Jugendlichen, die am Brandort gesehen worden waren, unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Reizstoff auf offener Straße gesprüht, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Sonntag, 01.01.2023, 13:00 Uhr

(jn)Zwei 27 und 39 Jahre alte Männer aus Flörsheim sind am Sonntagmittag alkoholisiert in Flörsheim aneinandergeraten, wobei auch Reizstoff versprüht wurde. Gegen 13:00 Uhr hielten sich die beiden Bekannten in einer Bar in der Kapellenstraße auf, als der 39-Jährige dem Jüngeren aus unbekannten Gründen körperlich attackierte. Daraufhin verließen die beiden das Lokal und setzten ihren Streit auf offener Straße fort. In dem Zusammenhang setzte der 27-Jährige ein Tierabwehrspray gegen den Älteren ein, woraufhin die Polizei sowie ein Rettungswagen hinzugezogen wurden. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vandalismus an Friedhof,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Rother Weingartenweg, Sonntag, 01.01.2023, 00:51 Uhr

(jn)In der Silvesternacht kam es in Bad Soden zu einem Vandalismusschaden auf dem Friedhof im Stadtteil Neuenhain. Allem Anschein nach hatten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Fenster des Friedhofgebäudes im Rother Weingartenweg beschädigt und damit einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Die Beschädigungen wurden um kurz vor 01:00 Uhr festgestellt und daraufhin der Polizei angezeigt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 von der Polizeistation in Eschborn entgegengenommen.

Radfahrer mit Drogen und auf gestohlenem Rad unterwegs, Hattersheim am Main, Hessendamm, Montag, 02.01.2023, 02:15 Uhr

(jn)In Hattersheim ist in der zurückliegenden Nacht ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer aus Hattersheim von der Polizei kontrolliert worden, was für den jungen Mann zwei Ermittlungsverfahren zur Folge hatte. Gegen 02:15 Uhr überprüften die Beamten den Jugendlichen auf dem Hessendamm, da er ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab sich rasch der Verdacht, dass es sich bei seinem Fahrrad um Diebesgut handeln könnte. Das Velo wurde ebenso sichergestellt wie eine geringe Menge Drogen, welche die Polizisten bei ihm auffanden.

Nach Unfall im Krankenhaus,

Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Bahnstraße, Sonntag, 01.01.2022, 17:30 Uhr

(jn)Ein 37-jähriger Autofahrer aus Frankfurt hat am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in Sulzbach verursacht, nachdem er eine rote Ampel missachtet hatte. Er verletzte sich und musste im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden. Um 17:30 Uhr befuhr der Frankfurter die L 3266 in Fahrtrichtung Bad Soden, als er derzeitigen Erkenntnissen zufolge an der kreuzenden Bahnstraße eine rote Ampel missachtete. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit dem Renault einer 34-Jährigen, die von der Bahnstraße kommend auf die L 3266 einbog. Während der 37-Jährige ärztlich behandelt werden musste, wurden sowohl der Toyota des Verletzten als auch der Renault der 34-Jährigen abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.