Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit VW Up vor der Polizei geflüchtet, Wiesbaden, Äppelallee

bis Gabriele-Münter-Straße 01.01.2023, 18.50 Uhr bis 19.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend ist der Fahrer eines silbernen VW Up in Wiesbaden vor der

Polizei geflüchtet. Der Polizei wurde gemeldet, dass ein Fahrzeug auf dem

Parkplatz eines Modemarktes in der Äppelallee Driftübungen veranstalten würde.

Als der beschriebene Pkw daraufhin gegen 18.50 Uhr von den verständigten

Polizeikräften einer Polizeikontrolle unterzogen werden sollte, ignorierte der

Autofahrer die Anhaltesignale und gab stattdessen Gas. Die Polizei nahm die

Verfolgung des mit zwei männlichen Personen besetzten Fahrzeugs auf, dessen

Fahrer im weiteren Verlauf mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hagenauer

Straße sowie Saarstraße in Richtung Innenstadt flüchtete. Bei der Flucht

ignorierte der Autofahrer mehrere rote Ampeln und wechselte rücksichtslos den

Fahrstreifen, so dass andere Verkehrsteilnehmende nur durch Bremsen einen Unfall

verhindern konnten. Beim Abbiegen von der Schiersteiner Straße in die Waldstraße

verfehlte der VW-Fahrer nur knapp eine Fahrradfahrerin und fuhr während seiner

Flucht auch noch über den Gehweg. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise musste die

Verfolgung schließlich aufgrund der hieraus resultierenden Gefahren abgebrochen

werden. Der VW Up, ein Mietfahrzeug, wurde kurz darauf in der

Gabriele-Münter-Straße abgestellt, verlassen vorgefunden. Im Rahmen der weiteren

Fahndung konnten gegen 19.10 Uhr der vermeintliche Fahrer, ein 18-jähriger

Wiesbadener, und sein Beifahrer, ein 17-jähriger Taunussteiner, festgenommen

werden. Ein Grund für die Flucht ist bislang nicht ersichtlich. Der 18-Jährige

ist im Besitz einer Fahrerlaubnis, er stand weder unter Drogen- oder

Alkoholeinfluss und das Fahrzeug war offensichtlich ordnungsgemäß angemietet.

Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Geschädigte sowie Zeuginnen oder Zeugen der rasanten und

gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Zwei Männer angegriffen,

Wiesbaden, Murnaustraße, 01.01.2023, 06.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagmorgen wurden im Bereich der Murnaustraße zwei Männer von einer

Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die beiden 29 und 30 Jahre alten Geschädigten

trafen gegen 06.40 Uhr auf die Personengruppe und wurden von diesen geschlagen

und getreten. Die Angreifer sollen zudem die Geldbörse eines Geschädigten

entwendet haben. Anschließend entfernten sich die Täter zu Fuß in Richtung

Hauptbahnhof von der Örtlichkeit. Beide Männer wurden bei dem Angriff verletzt.

Der 30-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe

der Angreifer soll aus circa vier männlichen Personen im Alter von etwa 17 bis

20 Jahren bestanden haben. Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts

unter (0611) 345 – 0 entgegen.

Passant von Feuerwerkskörper getroffen, Wiesbaden, Kranzplatz, 01.01.2023,

20.45 Uhr,

(pl)Auf dem Wiesbadener Kranzplatz haben junge Männer am Sonntagabend eine

Silvesterrakete in Richtung eines Passanten abgefeuert. Der 54-jährige

Geschädigte war gegen 20.45 Uhr auf dem Kranzplatz unterwegs, als aus einer

Gruppe heraus der Feuerwerkskörper in seine Richtung gezündet wurde und seine

Jacke traf. Das Kleidungsstück wurde hierdurch beschädigt. Beim anschließenden

Versuch, die Personengruppe zur Rede zu stellen, wurde der Geschädigte beleidigt

und mit Worten bedroht. Die Tätergruppe soll aus vier etwa 19 bis 21 Jahre alten

Männern bestanden haben, von denen einer nackenlange, zum Zopf gebundene Haare

hatte. Eine weitere Person aus der Gruppe soll eine blaue Jacke getragen haben.

Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter (0611) 345 – 0

entgegen.

Mögliche sexuelle Belästigung in Bus – Polizei sucht Geschädigte, Wiesbaden,

Bahnhofsplatz, 31.12.2022, 21.45 Uhr,

(pl)Nach einer gemeldeten sexuellen Belästigung, die sich am Silvesterabend in

einem Linienbus in Wiesbaden ereignet haben soll, sucht die Polizei nach der

bislang unbekannten Geschädigten. Der Polizei wurde gegen 21.45 Uhr mitgeteilt,

dass im Bus der Linie 16 auf der Fahrt zum Hauptbahnhof eine junge Frau von

einem männlichen Fahrgast unsittlich berührt worden sei. Die verständigte

Polizei konnte die Frau nicht mehr antreffen, sie hatte den Bus bereits

verlassen. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann, befand sich jedoch noch im

Bus. Der Mann wurde nach einer Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

die mögliche Geschädigte sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen des gemeldeten

Sachverhaltes, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Eingangstür von Tankstelle hält Einbrechern stand, Wiesbaden-Bierstadt,

Bundesstraße 455, 31.12.2022, 14.00 Uhr bis 02.01.2023, 06.15 Uhr,

(pl)Die Eingangstür einer Tankstelle an der B455 bei Bierstadt hat zwischen

Samstagnachmittag und Montagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Die Täter

hatten sich mit brachialer Gewalt an der Tür zu schaffen gemacht. Als es ihnen

aber nicht gelang, die Tür gewaltsam zu öffnen, ergriffen die gescheiterten

Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht. Der an der Tür entstandene

Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Wohnungsfenster aufgehebelt,

Wiesbaden, Platter Straße, 01.01.2023, 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)In der Platter Straße brachen unbekannte Täter am Sonntagabend in eine

Wohnung ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr ein

Fenster der betroffenen Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und

entwendeten diverse Schmuckstücke. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Verletzt nach Unfall aufgrund Reifenplatzers, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Samstag, 31.12.2022, 15:15 Uhr,

(wie) Am Samstag wurde auf der A 3 bei Wiesbaden ein Mann nach einem Unfall

wegen eines Reifenplatzers verletzt. Der 53-Jährige befuhr den linken von drei

Fahrstreifen der A 3 mit einem VW in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen

Niedernhausen und der Tank- und Rastanlage Medenbach platzte plötzlich der

linke, hintere Reifen des Fahrzeuges und der Mann verlor die Kontrolle über den

VW, welcher nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort zweifach gegen die

Betonschutzmauer prallte. Anschließend kam das Fahrzeug schwer beschädigt

entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der

53-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den VW musste

ein Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernen. Den Sachschaden schätzt die

Autobahnpolizei auf mindestens 15.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrunkener mit Schreckschusswaffe, Idstein,

Friedensstraße, Luxemburger Allee, Samstag, 31.12.2022, 16:20 Uhr – 17:25 Uhr

(he)Am Nachmittag des Silvestertages löste ein Betrunkener, welcher mit einer

Schreckschusswaffe geschossen hatte, in Idstein einen größeren Polizeieinsatz

aus. Schlussendlich konnte die Person jedoch festgenommen werden; verletzt wurde

bei dem Einsatz niemand. Gegen 16:20 Uhr meldeten zunächst Passanten aus der

Friedensstraße, dass sie soeben einem Mann begegnet seien, welcher sie bedroht

und mit einer Waffe in die Luft geschossen habe. Entsprechend wurden

Polizeikräfte alarmiert und nach dem Mann gefahndet. Nachdem die Suche nach dem

Unbekannten zunächst ergebnislos verlief, wurde um 17:25 Uhr aus der Luxemburger

Allee ein Mann gemeldet, welcher vom Balkon einer Wohnanlage schießen würde. Als

bereits Polizeikräfte vor Ort waren, betrat der Mann nochmals den Balkon und

schoss abermals in die Luft. Das Aussehen des Mannes stimmte augenscheinlich mit

der Beschreibung des Unbekannten aus der Friedensstraße überein. Im weiteren

Verlauf der polizeilichen Einsatzmaßnahmen konnte der Mann in Begleitung einer

Frau in der Wohnung festgenommen werden. Der 42-jährige Frankfurter war

erheblich alkoholisiert. In der Wohnung konnten die Schreckschusswaffe sowie

Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Busfahrer wird bedroht, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Sonntag, 01.01.2023,

14:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein Busfahrer in Schlangenbad von einem bislang

unbekannten Mann bedroht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 14:30 Uhr wurden

mehrere Polizeistreifen in die Rheingauer Straße entsandt, da sich dort die

Bedrohung zum Nachteil eines 56-jährigen Busfahrers zugetragen hatte. Beim

Eintreffen mehrere Streifen war der unbekannte Tatverdächtige bereits

geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann gegen 14:30 Uhr an der

Bushaltestelle „Landgrafenplatz“ in den Linienbus eingestiegen sein. Dort sei er

aufgrund einer fehlenden Mund-Nase-Bedeckung von dem 56-Jährigen aus dem Bus

begleitet worden. Hierauf habe der Unbekannte vor dem Linienbus plötzlich eine

augenscheinliche Schreckschusswaffe gezogen und Bedrohungen gegenüber dem

Busfahrer ausgesprochen. Auch habe er einen Schuss in die Luft abgesetzt. Der

56-Jährige blieb unverletzt. Vor Ort konnte die Patronenhülse einer

Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem

Tatverdächtigen soll es sich um einen 18-20 Jahre alten und etwa 165 cm bis 170

cm großen Mann gehandelt haben. Er soll schwarze, kurze Haare einen schwarzen

Bart gehabt haben. Er habe eine schwarze Weste der Marke „Moncler“, einen weißen

Pullover sowie blaue Jeans und schwarze „Nike“-Schuhe getragen. Des Weiteren

soll er gebrochen deutsch gesprochen haben.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt sachdienliche Hinweise zum

Tatverdächtigen unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mann leistet bei Kontrolle Widerstand, Taunusstein-Neuhof, Kornblumenweg,

Samstag, 31.12.2022, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag leistete ein Verkehrsteilnehmer in

Taunusstein-Neuhof während einer Identitätsüberprüfung Widerstand. Gegen 02:00

Uhr stellte eine Streifenbesatzung in Taunusstein-Neuhof bei einem

Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsordnungswidrigkeit fest. Bei einer

anschließenden Personenkontrolle und Identitätsfeststellung im Kornblumenweg

habe der 53-jährige Widerstand geleistet, sodass er daraufhin gefesselt werden

musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verständigten die Beamten für

ihn einen Rettungswagen. Die Sanitäter untersuchten den 53-Jährigen. Dieser

wurde vor Ort aus der Kontrolle entlassen.

Stationärer Blitzer beschädigt, Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße,

festgestellt: Sonntag, 01.01.2023, 08:30 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Silvester auf Neujahr wurde in Taunusstein-Hahn

ein stationäres Geschwindigkeitsgerät beschädigt. Am Sonntagmorgen stellten

Zeugen den beschädigten Blitzer in der Eltviller Straße fest und informierten

die zuständige Polizeistation. Es zeigte sich, dass Unbekannte wohl in der

Silvesternacht das in Höhe einer Bushallte befindlichen Messgerät aufgesucht und

die Glasscheiben eingeschlagen hatten. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die

Flucht Der Sachschaden wird mit circa 1.000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der

Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Pkw überholt und Besatzung von Notarzteinsatzfahrzeug gefährdet, Bundesstraße

54, zwischen Taunusstein-Bleidenstadt & Taunusstein-Seitzenhahn, Montag,

02.01.2023, 08:20 Uhr

(fh)Am Montagmorgen hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei

einem Überholmanöver auf der B 54 bei Taunusstein-Seitzenhahn eine NEF-Besatzung

gefährdet. Gegen 08:20 Uhr befanden sich eine Notärztin und ein

Rettungssanitäter auf einer Einsatzfahrt samt Sondersignalen von Taunusstein

nach Aarbergen. Nach Angaben der Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges kam

ihnen kurz nach einer Rechtskurve zwischen Bleidenstadt und Seitzenhahn auf der

eigenen Fahrspur ein silberner Pkw entgegen. Das entgegenkommende Fahrzeug

befand in diesem Augenblick in einem Überholvorgang und wollte ein weißes oder

silberfarbenes Fahrzeug passieren. Der Fahrer des Notarztfahrzeuges habe eine

Vollbremsung einleiten müssen um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw zu

vermeiden. Dem überholenden Fahrzeug sei es grade noch so gelungen zwischen dem

Pkw und einem Lkw einzuscheren. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte unbeirrt

seine Fahrt fort. Der unter Schock stehende Fahrer des Notarztwagens konnte

seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet

und sucht nun nach dem silbernen Pkw samt verantwortlicher Person. Auch die

überholte Person wird gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.