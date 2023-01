Bergstrasse

Unfallzeugen gesucht

Heppenheim – Zwischen Montag (26.12.) und Montag (02.01.) beschädigte ein

noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Up, der in Heppenheim im

Bereich Kalkasterweg/Blütenstraße abgestellt war. Bei dem geparkten VW wurde

dabei die linke Fahrzeugseite und der linke Außenspiegel beschädigt. Hierbei

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf den

Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in

Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Lampertheim-Hofheim – Zwischen Samstag (31.12.), 10:00 Uhr, und Montag

(02.01.), 8:00 Uhr, kam es auf der Lindenstraße in Höhe der Hausnummer 16 auf

einem Parkplatz der dortigen Pflegeeinrichtung zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein auf einem Stellplatz geparkter roter Renault Clio im

Heckbereich beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher verließ im Anschluss an

die Kollision die Unfallstelle. Hinweise zum genannten Unfall nimmt die

Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206-94400 entgegen.

Viernheim: Rund 6000 Ecstasy-Tabletten und zwei Kilo Marihuana beschlagnahmt/Polizei nimmt 41-Jährigen fest

Viernheim – Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim

kontrollierte in der Silvesternacht (01.01.), gegen 1.45 Uhr, am Rande einer

Veranstaltung in einem Waldgebiet zwischen Lampertheim und Viernheim einen 41

Jahre alten Mann. Bei ihm fanden die Ordnungshüter zunächst unter anderem etwa

300 Ecstasy-Pillen. Bei einer daraufhin erfolgten Durchsuchung in den Wohnräumen

des 41-Jährigen aus dem Kreis Bergstraße stießen die Ordnungshüter dann noch auf

weitere, circa 5700 Ecstasy Pillen, rund zwei Kilogramm Marihuana und wenige

Gramm Amphetamin.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren

wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln.

Bensheim: Einbruch in Wohnhaus

Bensheim – Ein Wohnhaus „Am Vogelherd“ in Auerbach geriet zwischen Samstag

(24.12.) und Neujahr (01.01.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten

nach derzeitigem Ermittlungsstand über eine Balkontür in die Räumlichkeiten. Auf

ihrer Suche nach Wertgegenständen fiel ihnen anschließend Schmuck in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Heppenheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Zeugen gesucht

Heppenheim – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Weiherhausstraße geriet zwischen Freitagmorgen (22.12.) und der Nacht zum Montag

(02.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst

über ein Fenster Zutritt in die Wohnung. Gestohlen wurden nach derzeitigem

Ermittlungsstand Geld und Schmuck. Die Unbekannten hinterließen nach ersten

Schätzungen zudem einen Schaden von rund 2000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Wald-Michelbach: Geschädigter Smart-Besitzer nach Verkehrsunfall gesucht

Wald-Michelbach – Auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße kam es am

Freitag (30.12.), gegen 15.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der

Unfallverursacher beschädigte beim Einparken einen geparkten silberfarbenen

Smart. Der Mann wartete zunächst auf den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs und

verständigte dann die Polizei, um den Unfall zu melden. Währenddessen fuhr der

Smart-Fahrer davon. Sein Kennzeichen hatte sich der Verursacher nicht notiert.

Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach suchen nun nach dem Geschädigten.

Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Mörlenbach: Einbruch in Modegeschäft

Mörlenbach – Ein Modegeschäft in der Weinheimer Straße geriet zwischen

Samstagmittag (31.12.) und Sonntagmittag (01.01.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch das Schaufenster Zugang in das

Geschäft und ließen aus dem Kassenbereich anschließend Bargeld mitgehen, bevor

sie unerkannt wieder das Weite suchten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Viernheim: Weißer Hyundai gestohlen (HN-FF 1988)/Zeugen

gesucht

Viernheim – In der Nacht zum Samstag (31.12.) haben Kriminelle einen

weißen Hyundai in der Mönchhofstraße entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat waren an

dem Fahrzeug die Kennzeichen HN-FF 1988 angebracht. Die Heppenheimer Kripo ist

mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Ermittelnden des

Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib

des gestohlenen Autos entgegen.

Viernheim: Handtasche aus Auto gestohlen

Viernheim – Wenige Minuten reichten Kriminellen am Samstagnachmittag

(31.12.) aus, um sich gewaltsam Zugang zu einem „Am Sandhöfer Weg“ geparkten

Audi zu verschaffen und dort eine zurückgelassene Handtasche zu entwenden. In

der kurzen Abwesenheit der Autobesitzerin, zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr,

schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein und schnappten sich die Beute.

Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt

unter der Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Heppenheim/Bensheim: Reifendiebe am Werk/Hinweise erbeten

Heppenheim/Bensheim – Reifendiebe waren in der Nacht zum Samstag (31.12.)

und der Nacht zum Sonntag (01.01.) sowohl in Heppenheim als auch in Bensheim

unterwegs. Von vier Autos haben sie jeweils Reifen gestohlen. Der Schaden

beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

In der Mainzer Straße in Heppenheim wurde in der Nacht zum Samstag (31.12.) in

einer Garage ein weißer Mercedes von den Kriminellen angegangen. Die Täter

montierten die Räder ab und flüchteten mit der Beute. Drei Reifen wurden in der

Neujahrsnacht, zwischen 22.30 und 1.45 Uhr, von einem in einer Tiefgarage „Am

Alten Neckar“ in Heppenheim geparkten schwarzen Audi gestohlen. Vermutlich

wurden die Unbekannten hier bei der Tat gestört und suchten anschließend das

Weite. Einer der drei erbeuteten Reifen konnte später im Rahmen der Fahndung auf

dem Fluchtweg der Diebe aufgefunden werden. Ebenfalls ins Visier von Kriminellen

geriet in der Nacht zum Samstag ein in der Heppenheimer Seestraße abgestellter

weißer Mercedes. Das Fahrzeug wurde auf Pflastersteinen aufgebockt und alle

Reifen entwendet.

Zudem wurde in der Nacht zum Samstag (31.12.), gegen 1.00 Uhr, auf dem Gelände

eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße in Bensheim der komplette Reifensatz

eines dort abgestellten Skodas gestohlen. Von Zeugen wurde ein Mann beobachtet,

der vom Tatort flüchtete. Es liegt nur eine spärliche Personenbeschreibung vor.

Der Flüchtige war dunkel gekleidet und schlank.

Die Kripo hat die Ermittlungen zu den Reifendieben aufgenommen. Ein

Tatzusammenhang wird geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, geben können,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in

Heppenheim zu melden.

Viernheim: Vier Einbrüche/Zeugen gesucht

Viernheim – Gleich viermal schlugen Einbrecher in den vergangenen Tagen

zu. Zwischen Samstagabend (31.12.) und der Neujahrsnacht (01.01.) gerieten drei

Wohnäuser „In den Brückengärten“, in der Jahnstraße und in der Karl-Marx-Straße

ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Gebäude

ein und ließen anschließend Schmuck und Geld mitgehen.

Zudem wurde am Sonntagnachmittag (01.01.), gegen 14.20 Uhr, ein Einbruch in eine

Praxis für Physiotherapie in der Karl-Marx-Straße bemerkt. Die Täter brachen

zunächst die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die

Räumlichkeiten. Sie durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Den

ungebetenen Besuchern fiel Bargeld in die Hände.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer

06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Versuchter Einbruch am Oberwaldhaus / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – In der Nacht zum Montag (2.1.) versuchten Kriminelle in einen

Verkaufsraum und einen Fahrzeuganhänger am Oberwaldhaus einzubrechen. Dabei

hebelten die Kriminellen an dem Laden des Fensters und der Seitenverkleidung des

Fahrzeuganhängers. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter

anschließend ohne Beute vom Tatort und verursachten einen Schaden von mehreren

hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt: Erfolglose Rollerdiebe flüchten unerkannt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Gleich zwei Roller versuchten Kriminelle zwischen

Samstagmittag (31.12.), 13 Uhr und Sonntagmittag (1.1.), 14.45 Uhr, in der

Liebigstraße vor einem Mehrfamilienhaus zu entwenden. Dazu entfernten die Täter

die Zündschlösser. Aus bislang unbekannten Gründen gelang es den Tätern nicht,

die Mopeds zu entwenden, woraufhin die Diebe unerkannt und ohne Beute

flüchteten.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei den Beamten des

Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Postbote bestohlen

Darmstadt – Ein Postbote ist am Samstag (31.12.) auf dem Mathildenplatz

von noch unbekannten Dieben bestohlen worden. Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr

hatte der Angestellte sein Fahrrad auf dem Gehweg abgestellt um eine Lieferung

abzugeben. Diesen kurzen Moment nutzten die Kriminellen offenbar aus und

schnappten sich das auf dem Fahrrad zurückgelassene Postgut.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von

Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Fenster von Einfamilienhaus mutmaßlich durch Böller beschädigt / Wer hat etwas gesehen

Darmstadt – Zwei Fensterscheiben und der Gartenstuhl eines Anwesens im

Lerchenweg sind mutmaßlich durch die Explosion von Böllern am frühen

Samstagmorgen (31.12.) gegen 5.30 Uhr beschädigt worden.

Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro und das Kommissariat 43 hat die

Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Brensbach: Heuballen brennen

In der Gemarkung Brensbach im südhessischen Odenwaldkreis brennen seit ca. 03.30 Uhr (02.01.2023) an der B 38 bei Nieder-Kainsbach auf einem Acker gelagerte Heuballen. Die Feuerwehren der zur Gemeinde gehörenden Ortschaften sind aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die ca. 250 Ballen wurden auseinander gezogen und werden kontrolliert abgebrannt. Brandstiftung ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen die wahrscheinlichste Ursache. Vorsorglich wurde wegen der Rauchentwicklung eine Warnmeldung veranlasst, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dem Landwirt entstand ein Schaden von ca. 7500 EUR.

Südhessen: Silvesternacht geht ohne besondere Vorkommnisse zu Ende

Südhessen – Für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des

Polizeipräsidiums Südhessen, die von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei

unterstützt wurden, endete die Silvesternacht so, wie es sich bereits bis

Mitternacht abgezeichnet hatte: ohne herausragende Vorkommnisse (wir haben

berichtet).

Schwerpunkte in dieser Nacht bildeten Meldungen über Mülltonnen- und

Heckenbrände, verteilt über Südhessen. Weil er eine gezündete Rakete nicht

rechtzeitig losließ, erlitt ein 17-Jähriger in Groß-Zimmern gegen 1 Uhr

oberflächliche Verletzungen an beiden Händen und musste ärztlich versorgt

werden. Gegen 3.15 Uhr geriet eine Hecke in Gundernhausen in Brand,

infolgedessen wurden zwei Gartenhütten beschädigt und die Anwohner kurzzeitig

evakuiert.

Ein Streit zwischen Männern in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Darmstädter Straße in Rüsselsheim eskalierte gegen 2 Uhr. Die alarmierte Polizei

nahm den 34 Jahre alten Tatverdächtigen noch am Tatort fest und stellte das

mutmaßliche Tatmittel, bei dem es sich um ein Küchenmesser handelte, sicher. Aus

noch nicht bekannten Gründen hatte der Festgenommene seinen 30 Jahre alten

Kontrahenten im Gesicht durch Schnitte verletzt, glücklicherweise nicht

lebensbedrohlich. Beide Männer standen zum Zeitpunkt des Konflikts offenbar

unter dem Einfluss von Alkohol. Der Festgenommene wurde mit zur Wache genommen

und ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

eingeleitet.

Gegen 4.45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei am Georg-Kaiser-Platz vor dem

neuen Rathaus in Seeheim-Jugenheim gemeldet. Bei ihrem Eintreffen trafen die

Beamten auf einen scheinbar durch einen Hundebiss verletzten 19 Jahre jungen

Mann. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe, verbunden mit der Frage, wie es dazu kommen konnte, sind

Gegenstand der Ermittlungen.

Im Ergebnis zeigte sich, dass sich die starke Präsenz während der Silvesternacht

bewährt hat und das Konzept der Polizei aufging. Das frühzeitige Eingreifen der

Einsatzkräfte führte dazu, dass die Silvesternacht aus polizeilicher Sicht ruhig

und friedlich verlief. Das Polizeipräsidium Südhessen zeigt sich erfreut und

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern alles Gute für das neue Jahr 2023!

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Einbruch ins Vereinsheim / Polizei sucht Zeugen

Reinheim – Zwischen Samstagmorgen (31.12.), gegen 8.30 Uhr und

Sonntagmittag (1.1.), 14.30 Uhr, brachen Kriminelle in ein Vereinsheim in der

Kirchstraße ein. Dazu zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und gelangten

dadurch in das Gebäude, wo sie anschließend die Räume durchsuchten. Nach

bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher danach unbemerkt und ohne

Beute vom Tatort.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Eppertshausen: Zigarettenautomat im Visier von Kriminellen / Zeugen gesucht

Eppertshausen – Am späten Sonntagabend (1.1.) machten sich Kriminelle

gegen 23 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Jahnstraße zu schaffen. Dabei

versuchten die Täter den Automat mit einer Flex zu öffnen. Aus bislang

unbekannten Gründen scheiterte das kriminelle Vorhaben, woraufhin die Diebe

unerkannt flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von

mehreren Hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei den Beamten des

Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Diebe suchen Kindergarten heim

Ein Kindergarten in der Danziger Straße geriet zwischen dem 22. Dezember und Montagmorgen (02.01.) in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Anwesen ein und durchwühlten die Büroräume. Sie entwendeten unter anderem einen Laptop und einen Beamer.

Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Ein in der Robert-Koch-Straße geparkter VW wurde zwischen Freitagnachmittag (30.12.) und Sonntagvormittag (01.01.) massiv beschädigt. An der Motorhaube, dem Dach und der Beifahrerseite des Fahrzeugs fanden sich großflächige Kratzer, alle Reifen wurden zerstochen und Spiegel wurden abgetreten.

Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41). Hinweise zu dem Fall werden telefonisch unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

Nauheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

Bislang unbekannte Kriminelle sind im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (29.12.) und Freitagnachmittag (30.12.) in ein Einfamilienhaus „Im Teich“ eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnistand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt durch ein Fenster in das Haus. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und diverse Dokumente. Die Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Zwei Autoaufbrüche/Zeugen gesucht

Zwei in der Zeppelinstraße und der Bundesstraße 486, an der dortigen Tannackerschneise, abgestellte Fahrzeuge gerieten am Samstag (31.12.) in das Visier von Kriminellen.

Bei dem in der Zeppelinstraße geparkten Mercedes hatten sich die Diebe in der Zeit zwischen 13.30 und 22.00 Uhr Zugang zum Innenraum verschafft, eine Geldbörse gestohlen und mit der Beute die Flucht ergriffen. Bei dem an der Tannackerschneise abgestellten BMW schlugen die Unbekannten gegen 15.00 Uhr eine Scheibe ein und ließen anschließend eine Handtasche samt Geld, Sonnenbrille und persönlichen Dokumenten aus dem Wagen mitgehen. Sie wurden von einem Zeugen bei der Tat beobachtet und flüchteten mit einem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Zwischen Donnerstag, den 29.12.2022, 14:30 Uhr, und Freitag, den 30.12.2022, 12:00 Uhr, kam es in der Waldenserstraße auf Höhe der Hausnummer 54 im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Fiat Bravo an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher verließ im Anschluss an die Kollission die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen. Hinweise zum genannten Unfall nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Odenwaldkreis

Oberotterbach Einbruch in Recyclinganlage

In der Nacht von 01./02.01.2023, wurde in die Recyclinganlage Oberotterbach eingebrochen und aus dort abgestellten Fahrzeugen mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Oberotterbach Pkw durch Böller beschädigt

In der Silvesternacht kam es durch Feuerwerk in Oberotterbach in der Unterdorfstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Hyundai. An dem Fahrzeug wurden auf dem Lack und den Scheiben mehrere Brandflecke durch gezündete Böller festgestellt. Die Heckscheibe ist komplett zerborsten. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de