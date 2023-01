Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Silvesternacht in Alsfeld

Alsfeld – In der Silvesternacht wurde gegen 00:45 Uhr, in der Adolf-Spieß-Straße in Alsfeld, durch unbekannte Täter mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes, vermutlich einem sogenannten „Polenböller“, ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Wucht der Explosion war so erheblich, dass der Automat völlig zerstört wurde. Metallteile verteilten sich über mehrere Meter um den Tatort. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkter Pkw beschädigt.

Durch Zeugen konnte im Anschluss beobachtet werden, wie durch einen bis dato unbekannten Täter, die Geldkassette des Automaten aus dem Trümmerfeld aus Zigarettenschachteln, Münz- und Scheingeld entwendet wurde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 185 – 195 cm groß, Vollbart. Er trug eine dunkle Mütze, einen hellen Pullover sowie dunkle Jogginghose.

Zurückgebliebene Zigarettenschachteln, Münz- und Scheingeld wurden im Rahmen der Anzeigenaufnahme sichergestellt, eine umfangreiche Tatortarbeit wurde durchgeführt.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 5.000,– EUR.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei in Alsfeld.

Hinweise zu dem Tätern bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Überschlagener Pkw sorgt für vorübergehende Vollsperrung der A5

Am Silvesterabend (31.12.) kam es zu einem Alleinunfall auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Alsfeld Ost und dem Hattenbacher Dreieck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der 23-jährige Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis mehrere Fahrzeuge und verlor anschließend vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel Corsa. Nach einer Kollision mit der Mittelleitplanke überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Fahrzeugdach liegend über beide Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde durch den Unfall jedoch schwer verletzt und wurde zur weiteren ärzltichen Behandlung in ein nahegelenes Krankenhaus transportiert. Neben Kräften des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr war auch ein Abschleppdienst an der Unfallstelle vor Ort. Nach einer ungefähr einstündigen Vollsperrung konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der Rückstau war ob des geringen Verkehraufkommens nur sehr kurz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.3500EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landstraße zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim „Lange Heide“ Samstagnachmittag, gg. 15.00 Uhr, kam aus bislang unbekannter Ursache ein 29jähriger aus Kirchheim mit seinem Pkw Skoda in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, an dem Baum entstand geringer Schaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR10.150,-.

Verkehrsunfall-Flucht in Homberg/Ohm

Homberg/Ohm – Im Tatzeitraum zwischen Freitag, den 30.12.22, 00:05 h und Samstag, den 31.12.22, 10:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, vermutlich beim Rückwärtsfahren während eines Wendemanövers ein Garagentor an einer Garagenanlage im Kastanienweg in Homberg/Ohm beschädigt. Der Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,– Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurden an der Unfallstelle Fahrzeugteile sichergestellt, die auf einen weißen Mazda 6 als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten, weitere Ermittlungen werden geführt. Hinweise zur flüchtigen Unfallverursacherin bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall mit E-Scooter

Am Silvesterabend um 19:20 Uhr stürzte in der Waltgerstraße in Eichenzell ein 33-jähriger Mann mit seinem Elektrokleinstfahrzeug. Grund hierfür dürfte der übermäßige Alkoholgenuss des Fahrers gewesen sein. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da an dem Fahrzeug zusätzlich die erforderlichen Versicherungskennzeichen fehlten, muss sich der Fahrer zusätzlich noch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Am Samstag (31.12.2022) wurde zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in Hünfeld auf dem Parkdeck des Haune-Centers in der Josefstraße ein grauer Pkw Mazda auf der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätz.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580 oder jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht / 1000 Euro Fremdschaden/ Zeugen gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Mittwoch, dem 28.12.2022, 17.30 Uhr bis Donnerstag, dem 29.12.2022, 08.30 Uhr. Zum genannten Zeitraum parkte ein 37-Jähriger Mann seinen PKW, einen schwarzen Mercedes-Benz Viano, in Bad Salzschlirf in der Rudolf-Müller-Straße ordnungsgemäß in einer Parkreihe.

Als der 37-Jährige sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, musste er jedoch im Bereich der vorderen Stoßstange seines Fahrzeuges einen Schaden feststellen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 zu melden.

Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Neuenstein – Am Freitag (30.12.2022) ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der BAB 7, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Hersfeld/West, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Herford befuhr mit seinem Pkw VW Polo den linken Fahrstreifen der dreispurigen BAB 7 vom Autobahndreieck Kirchheim kommend in Richtung Kassel. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug über alle drei Fahrstreifen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet das Fahrzeug auf eine beginnende Schutzplanke, rutschte diese circa 100 Meter entlang und kam noch teilweise auf der Schutzplanke hängend zum Stehen. Die Bergung des Fahrzeuges von der Leitplanke musste mittels Abschleppkran erfolgen. Bei dem Unfallgeschehen wurde der Fahrzeugführer glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung durch Rettungssanitäter konnte der Fahrzeugführer noch am Unfallort entlassen werden. Die freiwillige Feuerwehr Kirchheim war zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle, der Reinigung der Fahrbahn und der Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen im Einsatz. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste der erste Fahrstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel für etwa eine Stunde gesperrt werden. Durch das geringe Verkehrsaufkommen kam es in dem Streckenabschnitt zu keiner nennenswerten Behinderung des nachfolgenden Verkehrs.

Der entstandene Sachschaden wird sich auf etwa 15.000 Euro geschätzt.