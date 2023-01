Schloss aufgebrochen, Gasflaschen entwendet Siegener Straße, 65589 Hadamar Tatzeit: 30.12.2022 18:00 Uhr bis 31.12.2022 12:00 Uhr

An einem Außenlager einer Tankstelle in Hadamar machten sich Unbekannte zu schaffen. Zunächst wurde ein Vorhängeschloss, mit dem die Tür des Außenlagers gesichert war, aufgebrochen, anschließend wurden aus dem Lager heraus mehrere Gasflaschen entwendet. Der oder die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Böller in Wohnung geworfen

Brückengasse in 65549 Limburg Tatzeit: 31.12.2022, 19:00 Uhr

Während der Bewohner einer Wohnung in der Brückengasse in Limburg seine Wohnung lüftete, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein Feuerkerkskörper durch das geöffnete Fenster geworfen. Durch die Explosion wurde der Teppich des Zimmers beschädigt. Der oder die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Kellerfenster durch Feuerwerkskörper beschädigt Erlenbachstraße in 65520 Bad Camberg Tatzeit: 01.01.2023, 01:10 Uhr

Die Bewohnerin eines Hauses in der Erlenbachstraße wurde gegen 01:10 Uhr zunächst auf eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Kellerfensters aufmerksam. Aus Sorge, es sei zu einem Brand gekommen, verständigte sie zunächst die Feuerwehr. Diese konnte vor Ort schnell Entwarnung geben und feststellen, dass es zu keinem Feuer gekommen war. Offenbar war ein größerer Feuerwerkskörper gegen das Fenster geworfen worden. Durch die Detonation war es aber zu einer Beschädigung an dem Fenster gekommen. Der Geschädigten war unmittelbar vor dem Vorfall eine ca. 10-köpfige Personengruppe aufgefallen, die in der Erlenbachstraße mit Feuerwerkskörpern geworfen haben soll.

Körperverletzung am Bahnhofsplatz

Bahnhofsplatz in 65549 Limburg Tatzeit: 31.12.2022, 19:20 Uhr

Am Bahnhofsvorplatz geriet eine 22-jährige Frau aus Limburg mit einer derzeit unbekannten weiblichen Person in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich darin, dass die Beschuldigte ihre Kontrahentin schlug, sie an den Haaren ergriff und so zu Boden schleuderte. Die Geschädigte verletzte sich hierbei leicht.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Brände

In der Silvesternacht kam es im gesamten Kreisgebiet zu mehreren Bränden. Näheres hierzu kann der gesonderten Pressemeldung des Polizeipräsidium Westhessens anlässlich des Jahreswechsels zu entnehmen.

Die Silvesternacht aus polizeilicher Sicht, Zuständigkeitsgebiet Polizeipräsidium Westhessen, Nacht zum 01.01.2023,

(pl)Die Polizei setzt sich 365 Tage im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein, selbstverständlich auch anlässlich des stattgefundenen Jahreswechsels. Hierzu hat das Polizeipräsidium Westhessen auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Einsatzkonzepte umgesetzt. In der Silvesternacht waren im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden dementsprechend verstärkt Polizeikräfte im Einsatz und vor Ort präsent. Rund um die Polizeidirektionen Wiesbaden, Main-Taunus, Hochtaunus, Rheingau-Taunus und Limburg-Weilburg wurden im Verlauf der Nacht insgesamt 35 Brände gemeldet. In Brand geraten waren zwei Fahrzeuge, zwei Wohnhäuser bzw. Wohnungen, fünf Balkone, zwei Garagen, 13 Mülltonnen, ein Altkleidercontainer sowie zehn Hecken. Die Ursachen sind derzeit nicht vollends geklärt. Bei einem der Wohnungsbrände, welcher sich gegen 18.00 Uhr im Wiesbadener Stadtteil Kostheim ereignete wurde mindestens eine Person durch Rauchgase leicht verletzt und ein Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Ausgelöst wurde das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Feuerwerkskörper, welcher auf dem Balkon der Wohnung landete und dort einen Brand verursachte, der sich auf die Wohnung ausbreitete. Im Wiesbadener Stadtteil Frauenstein wurde gegen 21.30 Uhr ein geparkter Pkw durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Neben den Bränden ereigneten sich in der Silvesternacht im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen mehrere Körperverletzungen, welche jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand ohne schwere Folgen blieben. In der Bleichstraße in Wiesbaden feuerte gegen 01.00 Uhr ein Mann mehrere Silvesterraketen und Böller in Richtung von Passanten. Die gefährliche Körperverletzung wurde über die Videoschutzanlage wahrgenommen. Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger Mann, konnte in einem in der Nähe befindlichen Wettbüro angetroffen werden. Bei der Kontrolle leistete der 25-Jährige erheblichen Widerstand und konnte nur nach Androhung und Auslösung eines Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) festgenommen werden. Seine anwesende Freundin, eine 26-jährige Frau, warf einen Aschenbecher in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte, die jedoch nicht getroffen wurden. Ob durch die Feuerwerkskörper jemand verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Mögliche Geschädigte werden daher gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden. Darüber hinaus kam es in Wiesbaden in der Silvesternacht zu einem Angriff auf Rettungskräfte. Die Rettungswagenbesatzung hatte einen 24-jährigen Mann im Nachgang einer Körperverletzung versorgt. Hierbei trat der 24-Jährige nach den Rettungskräften und verletzte einen Sanitäter. Ebenfalls in Wiesbaden wurde in der Schwalbacher Straße gegen 00.25 Uhr eine 16-jährige Jugendliche von einem unbekannten Mann sexuell beleidigt und mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der Täter wurde als 25-30 Jahre alt mit einem Vollbart, einer schwarzen Jacke sowie einem weißen T-Shirt beschrieben. Hinweise in diesem Fall nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Brand im Mehrfamilienhaus

65618 Selters-Niederselters, Klosterstraße Freitag, 30.12.2022, 16:11 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Hauswirtschaftsraum eines Mehrfamilienhauses zum Brand einer Waschmaschine. Durch Hausbewohner wurde die Rettungsleitstelle verständigt und über den Brand in der Klosterstraße informiert. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Einsatzort. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten bereits alle Bewohner selbstständig das Haus unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr wurde im Erdgeschoß des Hinterhauses eines Mehrfamilienhauses eine brennende Waschmaschine festgestellt. Die Flammen breiteten sich zudem in eine Zwischendecke aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch sind die Räumlichkeiten vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden durch den Hauseigentümer in einer anderen Wohnung untergebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Wohnungseinbruch

35792 Löhnberg-Niedershausen

Freitag, 30.12.2022, bis 13:53 Uhr

Im Verlauf des Freitags sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Niedershausen eingebrochen. Die 72-jährige Hausbewohnerin hatte bei ihrer Rückkehr den Einbruch in das Haus bemerkt. Durch bisher unbekannte Täter wurde die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und sich dadurch Zutritt in das Einfamilienhaus verschafft. Im Gebäudeinneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend verließen die Täter mit ihrer Beute das Haus in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Ladendiebstahl mit Waffen

Limburg, Westerwaldstraße

Freitag, 30.12.2022, 18:59 Uhr

Durch den Ladendetektiv eines Einkaufszentrums wurden zwei 14-jährige Jugendliche angesprochen, nachdem diese den Kassenbereich passiert hatten, ohne ihre Ware zu bezahlen. Die Jugendlichen wurden zuvor dabei ertappt, wie sie Feuerwerkskörper im Wert von 60 EUR einsteckten. Nachdem eine Streife der Polizei hinzugezogen wurde, konnte bei den Jugendlichen ein Einhandmesser sowie ein Tierabwehrspray aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ersparnisse an Betrüger überwiesen

65589 Hadamar

Freitag, 30.12.2022, 16:59 – 21:52 Uhr

Eine 63-jährige Hadamarerin verlor am gestrigen Freitag einen Teil ihrer Ersparnisse an einen Betrüger. Die Geschädigte wurde am Nachmittag auf ihrem Mobiltelefon per „whatsapp“ angeschrieben. Der unbekannte Täter gab sich gegenüber der Geschädigten als naher Familienangehöriger aus. Da er sich in einer akuten Notsituation befindet und dringend offene Rechnungen begleichen muss, bat er um Überweisung von mehreren Geldbeträgen auf zwei verschiedene Konten. Dies veranlasste die Geschädigte umgehend, bis sie ihr Tageslimit erreicht hatte. Danach nahm die Geschädigte Kontakt zur Polizei auf und erstattet eine Anzeige.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.