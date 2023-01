Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 28.12.2022 und dem 31.12.2022 versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich in ein Einfamilienhaus in der Herzogstraße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich der Herzogstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter 06321/8540 oder per Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Alkoholeinfluss waren am Neujahrsmorgen mehrere Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs. Gegen 04:50 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 18-jährigen Autofahrer in der Landauer Straße. Bei dem jungen Mann konnten Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen 06:20 Uhr wurde ein 44-Jähriger Autofahrer in der Ludwigstraße kontrolliert. Auch bei diesem erlangten die Polizeikräfte Hinweise auf Alkoholkonsum, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro sowie ein Fahrverbot. Auf den 18-jährigen Fahranfänger kommt zusätzlich noch eine Verlängerung seiner Probezeit sowie ein Aufbauseminar zu.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):