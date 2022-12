Brand in Metzgerei

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 30.12.2022 gegen 19:40 Uhr wurde der Zentralen Leitstelle Darmstadt eine starke Rauchentwicklung aus dem Verkaufsraum einer Metzgerei in der Heidelberger Straße gemeldet. Die sofort entsandte Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte den Brand im Bereich im Theken-/Kassenbereich zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Es wurde niemand verletzt.

Erste Ermittlungen zur Brandursache deuten auf einen möglichen, technischen Defekt an einem Kühlgerät hin. Der durch den Brand/Rauch entstandene Schaden kann nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im mittleren 5-stelligen Bereich liegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Von Samstag 17.12.2022 auf Sonntag 18.12.2022, kam es in der Robert-Bosch-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. An dem beschädigten Fahrzeug, einem schwarzen BMW X4, entstand ein Sachschaden von über 1.000 EUR.

Auf Grund der gesicherten Lackreste an dem beschädigten Fahrzeug kann davon ausgegangen werden, dass das geflohene Fahrzeug eine orange-rote Lackierung hatte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210.

Darmstadt-Dieburg

Feuerwerkskörper löst Brand in Schule aus

Dieburg (ots) – Am Freitagabend 30.12.2022 um kurz nach 19:00 Uhr, meldeten Passanten und Anwohner der Zentralen Leitstelle Dieburg Flammen im Gebäude einer Schule in der Goethestraße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es wurde niemand verletzt.

Der Tannenbaum wurde ein Raub der Flammen und im Bereich über der Brandstelle sowie im Treppenhaus verrußte der Putz.

Erste Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass vermutlich ein oder mehrere Feuerwerkskörper durch den Briefeinwurfschlitz am betroffenen Gebäude der Schule geworfen worden waren und den frei im Foyer der Schule stehenden Weihnachtsbaum in Brand gesetzt hatten. Im Zusammenhang mit dem Brand bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Groß-Gerau

Geldautomaten gesprengt – Mehrere Täter flüchtig

Raunheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 31.12.2022 sprengten unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in Raunheim vermutlich mehrere Geldautomaten. Um kurz vor 04 Uhr meldeten sich mehrere Personen über Notruf bei der Leitstelle der Polizei Südhessen und teilten mit, dass 2-3 schwarz gekleidete Täter sich an der Filiale eines Geldinstitutes im Einkaufszentrum zu schaffen machten. Kurz darauf wurden mehrere Knallgeräusche vernommen.

Die unbekannten Täter flüchteten danach mit einem auf dem Parkplatz abgestellten, dunklen Pkw, vermutlich der Marke Audi Typ A 7, mit hoher Geschwindigkeit. Es wurde niemand verletzt.

Durch die Explosionen wurde die Filiale erheblich beschädigt und kann derzeit nicht betreten werden. Deshalb liegt noch keine Informationen vor, ob die Täter Beute machen konnten.

Hochwertiges Fahrzeug bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 30.12.2022 zwischen 02-16:15 Uhr, wurde in der Langener Straße 9 ein neuwertiger weißer BMW beschädigt. Hierbei fuhr der Unfallverursacher beim Ein-oder Ausparken gegen die Front des BMW`s, wodurch Sachschaden entstand.

Der beschuldigte Fahrzeugführer meldete den Schaden nicht, sondern entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Mörfelden-Walldorf sucht dringend Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben könnten oder Angaben zum Sachverhalt machen können.

Kreis Bergstraße

Pkw-Kolonne aus der Tuningszene nötigt Verkehrsteilnehmer

BAB 5/AS Zwingenberg (ots) – Am Donnerstag 29.12.2022 gegen 15:30bUhr wurde ein Verkehrsteilnehmer zunächst an der AS Zwingenberg von einer dicht hinter einander fahrenden Fahrzeugkolonne der Tuningszene beim Auffahren auf die BAB 5 in FR Norden behindert.

Im Anschluss kommunizierte die Tuning-Kolonne untereinander mittels Funk den Verkehrsteilnehmer nicht passieren zu lassen, so dass es seitens der Kolonnenfahrzeuge zu Nötigungen durch ausbremsen, nicht vorbei lassen und letztendlich zum abdrängen des Verkehrsteilnehmers auf den Seitenstreifen kam.

Daraufhin bildete sich auch ein erheblicher Rückstau für den gesamten Fahrzeugverkehr. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Fahrzeugkolonne bzw. dem Fahrverhalten dieser machen?

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 30.12.2022 zwischen 17-20:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Opel Astra, welcher in der Odenwaldstraße/Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand abgestellt war. Beschädigt wurde die Fahrertür und die hintere Tür der Fahrerseite.

Nach ersten Einschätzungen durch die aufnehmenden Beamten beläuft sich der verursachte Schaden auf ca. 2.000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – In der Nacht vom 1. Weihnachtsfeiertag auf den 2. Weihnachtsfeiertag ereignete sich wohl gegen Mitternacht eine Verkehrsunfallflucht in Lorsch an der Kreuzung Heinrichstraße/Schillerstraße.Ein geparkter PKW wurde auf Höhe der Fahrertür angefahren.

Die Beschädigungen lassen den Schluss auf ein höheres Unfall verursachendes Fahrzeug, ähnlich eines Lieferwagens, zu. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim

unter Tel.: 06252-7060 entgegen.

Odenwaldkreis

Unbekannte beschädigen Frontscheibe von Pkw

Erbach (ots) – In der Zeit von Freitag 30.12. gegen 17:00 Uhr bis Samstag 31.12.2022 11:25 Uhr, kam es in der Oberen Marktstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Feuerwerkskörper auf die Frontscheibe eines blauen Ford gelegt und gezündet, sodass die Scheibe einen Schaden davon trug.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang bzw. den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach (06062/9530) in Verbindung zu setzen.

