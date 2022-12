Kind erleidet durch Feuerwerkskörper Verbrennungen

Wörth (ots) – Am Freitag 30.12.2022 gegen 13:30 Uhr, hantierten drei Kinder im Alter von 10 Jahren und 11 Jahren in der Ottstraße in Wörth am Rhein mit Feuerwerkskörpern. Hierbei steckte eines der Kinder dem 11-jährigen Jungen einen Feuerwerkskörper in das T-Shirt, so dass dieser vollständig auf dem Brustkorb des 11-Jährigen abbrannte.

Der 11-Jährige erlitt Verbrennungen auf dem Brustkorb und musste durch einen Rettungswagen, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, bei der Nutzung von Feuerwerkskörpern höchste Sorgfalt walten zu lassen, da es immer wieder zu teils schweren Verletzungen durch diese kommen kann. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche nur solches Feuerwerk benutzen, welches für diese freigegeben ist und dies nur unter Aufsicht.

Einbruchsserie

Lingenfeld (ots) – In der Nacht vom 29.12. auf den 30.12.22 kam es zu insgesamt 5 Einbrüchen/Versuchen. Während die unbekannten Täter in der Karl-Lösch-Straße versuchten, sich über eine Terrassentür Zutritt zum dem Haus zu verschaffen, gelang ihnen das Vorhaben in der Marie-Juchacz-Straße, in der Rheinfeldstraße und in einem Wohnhaus am Eußerthaler Platz.

In der Kolpingstraße brachen die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in das Wohnhaus. In den Häusern, in denen sich die unbekannten Täter Zutritt verschafften, wurden die Räumlichkeiten von den Tätern teilweise durchwühlt und weitere Zimmertüren aufgebrochen. Bei den Einbrüchen wurde nach aktuellem Stand Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.2.000 EUR.

In diesem Zusammenhang wird ein graues bzw. silbernes Fahrzeug gesucht, das in den betreffenden Wohngebieten in der Nacht aufgefallen war.

Wer hat gestern in den betroffenen Gebieten auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierte Autofahrerin unterwegs

Germersheim (ots) – Am Freitag 30.12.22, wurde eine 43-Jährige im Stadtgebiet Germersheim gegen 11:00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille, weshalb der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Lingenfeld (ots) – In der Nacht vom 29.12. auf den 30.12.2022 kam es in der Kirschenallee, Lingenfeld, zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der verantwortliche Fahrzeugführer von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Bei dem Verkehrsunfall wurde neben einem Straßenschild auch eine Gartenmauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.100 EUR.

Von dem Fahrzeug ist bislang bekannt, dass dessen Farbe Grau bzw. Silber ist und durch den Unfall einen Schaden an der vorderen Stoßstange bzw. Beifahrerseite haben muss.

Zeugenhinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.