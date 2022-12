Körperverletzung – Berliner Platz – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 30.12.2022 gegen 23:00 Uhr, griffen am Berliner Platz zwei Jugendliche im Alter von 18-20 Jahren einen 36-jährigen Mann aus Waldsee an. Dieser erlitt durch mehrere Schläge eine Platzwunde im Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter.

Einer der Jugendlichen trug eine weiße Jacke mit schwarzen Applikationen, sowie eine Jeans. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Brandstiftung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 31.12.2022 gegen 05:30 Uhr, schlugen 3 Unbekannte die Scheiben eines in der Erich-Reimann-Straße geparkten Busses ein und steckten diesen in Anschluss in Brand. Auf Grund von Explosionsgefahr wurde der Bereich großräumig abgesperrt.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Gegen die Unbekannten wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Zeugen, die Angaben bezüglich potenzieller Tatverdächtiger machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-0 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl – Lichtenbergerstraße – Täterfestnahme

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 31.12.2022 gegen 01:15 Uhr, konnten ein 48-jähriger Ludwigshafener sowie ein 44-jähriger Mannheimer durch Polizeikräfte in der Lichtenbergerstraße beim Aufbrechen von Fahrradschlössern gestellt werden. Der 48-Jährige hatte dabei noch ein Bolzenschneider und ein aufgebrochenes Fahrradschloss in der Hand.

Beide Tatverdächtige führten bereits entwendete Fahrräder mit sich. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Gegen beide Männer wird wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.