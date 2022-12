Landau: Die Polizei-News

Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:40 Uhr, konnte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Landau einer Trunkenheitsfahrt überführt werden. Im Rahmen der Streifenfahrt konnte er in der Weißenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte er deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Einem freiwilligen Urintest stimmte er zu, gab dann jedoch wohl keinen Urin, sondern Speichel in den Becher, sodass der Test nicht durchgeführt werden konnte. Zur Beweissicherung wurde ihm im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt vorerst untersagt.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Nötigung im Straßenverkehr

Landau-Nußdorf (ots) – Nach einer Nötigung im Straßenverkehr am Freitag 30.12.2022 gegen 17:50 Uhr in Nußdorf, sucht die Polizeiinspektion von Landau noch nach Zeugen oder möglicherweise beteiligten Verkehrsteilnehmern.

Hiesiger Dienststelle wurde zunächst ein unsicher fahrendes Fahrzeug in Nußdorf gemeldet. Auf der Fahrt in Richtung Böchingen soll die Fahrerin zudem die Kurve in der Ortsmitte von Nußdorf derart geschnitten haben, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug habe abbremsen müssen. Noch vor Eintreffen der eingesetzten Polizeistreife kam es dann in Böchingen sogar zu einem leichten Verkehrsunfall. Dort konnte das Fahrzeug dann durch die Streife festgestellt und die 67-jährige Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle ergab sich, dass die 67-Jährige schwer hören würde und auf Grund der Dunkelheit, sowie dem herrschenden Regen, nur schwer sehen könne, was die auffällig langsame und unsichere Fahrweise erklärte. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Medikamente konnten nicht festgestellt werden.

Sie muss sich nun, nebst der unfallbedingten Schadensregulierung, zunächst einmal wegen einer Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Ob dies möglicherweise auch Auswirkung auf ihre Fahrerlaubnis hat, wird durch die Führerscheinstelle geprüft.

Hinweise und Zeugenmeldungen nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Auf frischer Tat ertappt

Landau (ots) – Ein 32-jähriger Ladendieb löste am 30.12.2022 gegen 14:45 Uhr, beim verlassen eines Supermarktes in der Wieslauterstraße, den Alarm aus, wurde hierbei aber zu seinem Unglück von einem Polizeibeamten beobachtet, der sich gerade nicht im Dienst befand. Dieser folgte dem 32-Jährigen und meldete gleichzeitig den Vorfall auf hiesiger Dienststelle, sodass der Ladendieb schließlich im Nordring gestellt werden konnte.

In seinem Rucksack konnte dann Ware im Wert von knapp 50 Euro festgestellt und dem Supermarkt zurückgebracht werden. Der 32-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten müssen.