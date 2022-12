Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 30.12.2022 in dem Zeitraum zwischen 18-20:50 Uhr kam es in einem all you can eat Restaurant in der Mainzer Straße zu einem Zechbetrug. Eine 7-köpfige Personengruppe verließ, nachdem sie ausreichend gegessen und getrunken hatte,

das Restaurant ohne den fälligen Rechnungsbetrag zu zahlen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |wey

Alkoholisiert Fahrrad gefahren und Drogen mitgeführt

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 30.12.2022 gegen 22:20 Uhr, wurde ein 48-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Zollamtstraße eine Kontrolle unterzogen, da er zuvor mit seinem Fahrrad deutliche Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von 1,70 Promille festgestellt.

Zudem wurden bei ihm fünf Päckchen mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt. |wey

Einbruch in Gastronomiebetrieb

Kaiserslautern (ots) – Bisher unbekannte Täter hebelten am Freitag 30.12.2022 in den frühen Morgenstunden die Hintertür zu einem in der Riesenstraße befindlichen Gastronomiebetrieb auf. Aus den Räumlichkeiten wurde die Kasse mit Bargeld entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden. |wey

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 30.12.2022 in dem Zeitraum von 17:20-17:25 Uhr, wurde am Fackelrondell ein Mountain-Bike entwendet. Die 42-jährige Eigentümerin stellte das Fahrrad in einen Fahrradständer und sicherte es mit einem Schloss. Als sie wieder zurückkehrte, war das Fahrrad samt Schloss entwendet worden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |wey

Kellerabteile aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum von Montag 26.12.2022 bis Freitag 30.12.2022 wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Wackenmühlstraße, 6 Kellerabteile aufgebrochen. Unter anderem wurde eine Akazienholzbank mit Metallrahmen entwendet. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Telefon: 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |wey

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 30.12.2022, gegen 22:09 Uhr wurde in der Vogelwoogstraße, Kaiserslautern ein E-Scooterfahrer mit einem Sozius festgestellt. Da dies nicht erlaubt ist, wurde der 15-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Sozius konnte bei dieser jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Bei dem jugendlichen Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Eltern des Jugendlichen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. |wey

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 30.12.2022, gegen 22:51 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Königstraße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde bei dem Mann Anhaltspunkte festgestellt, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel Hindeuteten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, da ein Vortest nicht durchführbar war. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. |wey

E-Scooter ohne Versicherung

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 30.12.2022 gegen 19:22 Uhr, wurde in der Feuerbachstraße ein 32-jähriger Mann aus Mutterstadt auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen, da kein Versicherungskennzeichen an diesem befestigt war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der fehlende Versicherungsschutz.

Zudem wurde auch festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. |wey

Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots) – Am Silvesterabend fiel den Beamten der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern ein roter Ford Mustang GT 5.0, aufgrund der enormen Lautstärke der Abgasanlage auf. Die Beamten entschieden sich den Ford einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bei der Überprüfung des Pkw konnten die, im Bereich der technischen Veränderungen erfahrenen, Einsatzkräfte schließlich auch den Ursprung des extrem lauten Auspuffes eruieren. Die Abgasanlage wurde in dergestalt umgebaut, dass sich zwischen Endschalldämpfer und Katalysator lediglich ein durchgehendes Rohr befand. Der Mittelschalldämpfer wurde folglich entfernt, was zu einer merklichen

Erhöhung des Fahrgeräusches führte. Eine solche Veränderung ist natürlich gänzlich unzulässig.

Weiterhin waren an dem Kühlergrill zwei zusätzliche Scheinwerfer, bestehend aus RGB-Stripes, angebracht. Die Leuchtintensität sowie Farbe der Leuchten konnten manuell vom Handy des Fahrzeugführers geändert werden. Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren die LED-Stripes in weißem Licht geschaltet und leuchteten so hell, dass man extrem geblendet wurde.

Die zusätzlichen Leuchten sind ebenfalls nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Anbau und Verwendung sind daher illegal.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt, bis die festgestellten unzulässigen Modifikationen wieder zurück gebaut wurden. Zudem muss der Fahrzeugführer im neuen Jahr mit einem Bußgeld in 3-stelliger Höhe sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

