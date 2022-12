Kreis Karlsruhe

Schwer verletzte Frau erlag ihren Unfallverletzungen

Philippsburg (ots) – Wie bereits berichtet, überfuhr eine 78-jährige Pkw-Lenkerin am Freitag 30.12.2022 gegen 12.10 Uhr von der Kurpfalzstraße kommend ungebremst den Einmündungsbereich zur Schwarzwaldstraße, kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, einer Straßenlaterne und prallte dann gegen eine Hauswand.

Die mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus verbrachte schwer verletzte 78-jährige Autofahrerin erlag am Samstag ihren schweren Verletzungen.

Diebstahl aus Pkw – Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots) – Noch unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag in der Melanchthonstraße in Bretten mehrere Elektronikartikel aus einem verschlossenen Auto. Die Polizei Karlsruhe geht derzeit davon aus, dass die Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:20 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrertür eines schwarzen Renault Twingo einschlugen.

Hierbei nahmen sie ein Handy sowie Kopfhörer mit. Der Schaden an dem Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden. Der Diebstahlsschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Noch unbekannte Täter brachen im Tagesverlauf des Mittwochs in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Kirrlach ein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Einbrecher zwischen 10:30-22:30 Uhr in Abwesenheit der Bewohner über ein Fenster Zugang zu dem Haus verschafften und dort mehrere Räume durchwühlten.

Hierbei entwendeten sie Wertsachen in bislang unbekannter Höhe. Vor etwa drei Wochen fiel der Geschädigten ein heller Kleinbus auf, der längere Zeit vor ihrem Haus parkte und in dem ein Mann saß. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um einen Ausspähversuch in Vorbereitung des gestrigen Einbruchs handelte.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555.

Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt am Kronenplatz

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen Opfer eines Raubes auf dem Karlsruher Kronenplatz. Gegen 06:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter dem Geschädigten zuerst auf die Wange und nahm anschließend dessen Smartphone an sich. Danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Marktplatz.

Laut Zeugenaussage soll der Täter vermutlich etwas über 30 Jahre alt, korpulent

und insgesamt von europäischem Aussehen gewesen sein. Er habe eine Halbglatze

und einen Dreitagebart gehabt und soll zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine

blauweiße Hose getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.