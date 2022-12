Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 31.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Tür mit Farbe beschmiert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2022 und dem 27.12.2020 beschmierten Unbekannte die Eingangstür des Finanzamtes in der Konrad-Adenauer-Straße mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.12.2022 gegen 03:00 Uhr wurde eine 29-jährige Pkw-Fahrerin auf der K1 zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Neustadt: Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.12.2022 gegen 02:30 Uhr beobachtete eine Streife wie es an der Einmündung Hohenzollernstraße/Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall kam. Hierbei bog eine 20-jährige Autofahrerin von der Hohenzollernstraße nach links in die Landauer Straße ab, ohne die Vorfahrt des auf der Landauer Straße fahrenden Autofahrers zu beachten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme konnte die Streife bei der jungen Frau Hinweise auf eine aktuelle Fahruntüchtigkeit feststellen. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 0,63 Promille, ein Urintest reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Daraufhin wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und deren Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

