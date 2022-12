Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Gönnheim: Bananendieb – Einbruch in Wohnhaus

Gönnheim (ots) – Am Freitag, 30.12.2022, kam es wischen 17:55 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gönnheim, In den Bannzäunen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Balkontür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Entwendet wurden 50 Euro Bargeld und Bananen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):