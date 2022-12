Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 30.12.2022 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. gegen 00:50 Uhr ein PKW in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. auf. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich konkrete Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille.

Der 32-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten wird einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 28.12.2022 in der Zeit von 18:55 Uhr bis 19:55 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Branchweilerhofstraße durch. Hierbei wurden insgesamt 77 Fahrzeuge gemessen. 6 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Verkehrsteilnehmer erreichte eine Geschwindigkeit von 88 km/h und muss mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Ferner wurde am 29.12.2022 eine Geschwindigkeitsmessung in der Zeit von 22:40 Uhr bis Mitternacht in der Talstraße in 67433 Neustadt/W. durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 62 Fahrzeuge gemessen. 13 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Verkehrsteilnehmer erreichte eine Geschwindigkeit von 115 km/h und muss sich nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten.

