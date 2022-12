Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Jugendliche zünden Böller

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.12.2022 gegen 21:00 Uhr meldete eine Zeugin 5 Jugendliche, die in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim Böller zünden würden. Zu einer Gefährdung von Personen kam es dabei nicht. Die Jugendlichen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nur am 31. Dezember und 1. Januar grundsätzlich Feuerwerk durch volljährige Personen abgebrannt werden darf, allerdings nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen. Kinder und Jugendliche dürfen nur ungefährliche Artikel abbrennen und müssen dabei beaufsichtigt werden. Die Gebrauchsanweisung der Feuerwerkskörper ist sorgfältig zu beachten. Weiterhin sollte immer verantwortungsbewusst mit Feuerwerkskörpern umgegangen werden.

Bad Dürkheim: Falschparker sorgt für Verkehrsstauung

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 29.12.2022 17:30 bis 19:00 Uhr verursachte ein Falschparker in der Kaiserlautererstraße in Bad Dürkheim eine Verkehrsstauung. Ein 49-Jähriger hatte seinen VW Golf im dortigen absoluten Halteverbot abgestellt. Aufgrund des Falschparkers und einer dort befindlichen Baustelle konnte ein Linienbus schließlich weder nach vorne noch zurückfahren. Ein verständigtes Abschleppunternehmen setze den VW um, damit der Verkehr wieder fließen konnte. Neben einem Verwarnungsgeld, das die Bußgeldstelle der Stadt Bad Dürkheim verfügen wird, kommen auf den Falschparker auch die Abschleppkosten zu. Daher sollte man sein Fahrzeug immer ordnungsgemäß auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen.

Herxheim am Berg: Einbruch in Lagerhalle

Herxheim am Berg (ots) – Im Zeitraum vom 20.12.2022 bis zum 30.12.2022 kam es zu einem Einbruch in einer Lagerhalle im Leiningerweg in Herxheim am Berg. Bislang unbekannte Täter öffneten die Schiebetür zu der Lagerhalle und betraten die Räumlichkeiten. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es entstand Sachschaden von 400 Euro.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt, Obersülzen: Böller und Gegenstände von Brücke auf B 271 geworfen, Zeugen gesucht

Grünstadt/Obersülzen (ots) – Am 30.12.2022, 03:55 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass von einer Brücke zwischen Grünstadt und Obersülzen Gegenstände und Böller auf die B 271 geworfen wurden. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnten mehrere Jugendliche im Nahbereich festgestellt werden. Ob diese als Tatverdächtige in Frage kommen bedarf weiterer Ermittlungen. Wenn ein Zeuge etwas gesehen hat möge er sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 melden.

