Philippsburg – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Philippsburg

verletzte sich eine 78-jährige PKW-Fahrerin schwer und musste mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen überfuhr die Verunglückte gegen 12.10

Uhr von der Kurpfalzstraße kommend ungebremst den Einmündungsbereich zur

Schwarzwaldstraße, bevor sie mit ihrem Suzuki zuerst mit einem geparkten

Fahrzeug, einer Straßenlaterne und dann mit einer Hauswand kollidierte. Dabei

zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus geflogen

werden.

Warum die PKW-Lenkerin alleinbeteiligt über die Einmündung hinwegfuhr, ist

Gegenstand der weiteren verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

Oberderdingen – Inhaber einer Spielhalle überfallen, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte den Besitzer einer

Spielothek in Oberderdingen überfallen und einen großen Bargeldbetrag erbeutet.

Der 44-jährige Geschädigte wollte gegen 05:50 Uhr das in der Straße „im Amthof“

gelegenen Spielcasino verlassen, als er von zwei Tatverdächtigen offenbar brutal

festgehalten und zu Boden gebracht wurde. Die mutmaßlichen Räuber nahmen die

Erlöse des Betriebs an sich und flüchteten mit einem Fahrzeug, welches mit einem

dritten Täter besetzt, wohl auf sie wartete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung

und der Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten die drei Täter

entkommen. Die genaue Höhe der Beute ist noch nicht bekannt, es dürfte sich aber

um mehrere tausend Euro gehandelt haben.

Zeugen, welche die Täter und ihr Fahrzeug auf der Flucht möglicherweise gesehen

haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer

0721/666-5555 zu melden. Auf dem Fluchtfahrzeug soll möglicherweise ein

Pforzheimer Kennzeichen montiert gewesen sein. Die Tatverdächtigen waren während

der Tatmausführung offenbar mit Sturmhauben maskiert und trugen dunkle Kleidung.

Bretten – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Büchig

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit

zwischen 12:30 Uhr und 20:00 Uhr in ein Haus Im Teich in Büchig ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen der oder die mutmaßlichen Täter

zunächst eine Glastür des Wintergartens ein und verschafften sich somit Zutritt.

Im Wohnhaus wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet

wurde, ließ sich im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen noch nicht

abschließend klären.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter der

Rufnummer 07252 50460 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung

Karlsruhe-Durlach – Ein Zugbegleiter wurde am frühen Donnerstagabend (29.

Dezember) in Karlsruhe-Durlach von einem Fahrgast angegriffen. Der Täter konnte

festgenommen werden.

Gegen 18:30 Uhr kontrollierte der 61-jährige, geschädigte Bahn-Mitarbeiter einen

29-jährigen Mann aus Serbien in der S-Bahn. Weil dieser keinen gültigen

Fahrschein vorweisen konnte, sollte der Mann den Zug in Karlsruhe-Durlach

verlassen.

Der Tatverdächtige wurde zunehmend aggressiver und stieß dem Geschädigten mit

seinem mitgeführten Fahrrad mehrfach gegen das Schienbein. Der Mann erlitt

hierdurch leichte Schmerzen, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.

Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm die Anzeige auf. Eine Fahndung

im Nahbereich verlief erfolgreich und der Tatverdächtige konnte vorläufig

festgenommen werden.

Im Rahmen der routinemäßigen Überprüfung der Personalien wurde ferner

festgestellt, dass gegen den Serben drei Strafvollstreckungen der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorlagen.

Der Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt

Bruchsal eingeliefert.

Karlsruhe – Kinder vertreiben mutmaßlichen Einbrecher – Hinweise erbeten

Karlsruhe – Der Versuch eines Unbekannten, am Donnerstagnachmittag in ein

Haus in Hagsfeld einzubrechen, ist dank zweier Kinder gescheitert.

Ein bislang unbekannter Täter soll gegen 15:45 Uhr versucht haben, die

Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Während seines Vorhabens

wurden zwei 11- und 13-jährige Brüder aus der Nachbarschaft auf ihn aufmerksam

und verständigten den Polizeinotruf. Von den Kindern ertappt, ließ der

mutmaßliche Einbrecher von seinem Plan ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung

des Verdächtigen.

Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen etwa 190 cm

großen, Mitte 20-jährigen, schlanken Mann gehandelt haben. Er soll zum Zeitpunkt

des Vorfalls komplett in schwarz mit Daunenjacke, Mütze und Handschuhen

bekleidet gewesen sein sowie eine weiße FFP2-Maske getragen haben.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt haben die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise zu dem noch unbekannten Verdächtigen werden unter der

Rufnummer 0721 96718-0 erbeten.

Graben-Neudorf – Polizei sucht Zeugen nach unklarem Unfallhergang

Karlsruhe – Widersprüchliche Angaben zweier Autofahrer zum Unfallhergang

erschwerten am Mittwochmittag die polizeiliche Unfallaufnahme in Graben.

Ein 75-jähriger Touran-Fahrer und ein 49-jähriger Caddy-Fahrer befuhren wohl

gegen 11:50 Uhr die Heidelberger Straße in gleicher Richtung. Aus bislang

ungeklärten Gründen stießen beide Fahrzeuge vor einer Bäckerei zusammen, wodurch

ein Sachschaden von etwa 1.250 Euro verursacht wurde.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel und Kraichtal – Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe – Am Donnerstag zwischen 15:10 Uhr und 18:15 Uhr hebelten

bislang unbekannte Täter ein Fenster in einem Wohnhaus in der Styrumstraße in

Waghäusel auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Gebäudeinneren wurden nahezu

alle Räume und Schränke durchsucht. Entwendet wurden vorwiegend Schmuck und

elektronische Gegenstände. Der genaue Sachschaden konnte bislang noch nicht

beziffert werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten

zahlreiche Spuren fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07256/9329-0 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:20 Uhr, stiegen

bislang unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Fenster in ein Wohnhaus in der

Straße „Im Kummetsbrüchle“ in Kraichtal ein und durchwühlten sämtliche Räume.

Entwendet wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Ehering und eine

Kette. Möglicherweise wurden die Täter von den zurückkehrenden Hauseigentümern

überrascht und ergriffen über den Garten die Flucht. Spuren wurden

sichergestellt.

Hier ist das Polizeirevier Bad Schönborn auf der Suche nach Zeugen und

Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07253/8026-0 zu melden.