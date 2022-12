Mannheim-Innenstadt: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen – Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt

Mannheim – Am Donnerstagabend wurden mehrere Fahrzeuge im innerstädtischen

Bereich aufgebrochen – das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die

Ermittlungen übernommen. In der Zeit von 21.45 Uhr bis 22 Uhr wurden sieben

geparkte Pkw in einem Parkhaus am Luisenring aufgebrochen. Ein bislang

unbekannter schlug dafür die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein oder versuchte die

Türen aufzuhebeln. Letztlich entwendete der Unbekannte aus zwei Fahrzeugen

Wertgegenstände im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich mehrere tausend Euro. Gegen Mitternacht wurden im Quadrat F 6 bei

zwei geparkte Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und daraus ebenfalls

Wertgegenstände, wie zurückgelassene Kleidung und ein Navigationsgerät,

entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere hundert Euro.

Ein Zusammenhang der Taten ist nicht auszuschließen. Die Ermittler suchen in

beiden Fällen nach Zeugen, Hinweisgebern oder weiteren Geschädigten. Diese

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 12580 zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: Bushaltestelle und Strommasten besprüht – Farbschmierer gestellt

Mannheim – Ein aufmerksamer Zeuge wurde Donnerstagvormittag auf einen

jungen Mann Am Herrschaftswald aufmerksam, der gerade zwei Masten und zwei

Fahrplanaushänge an Bushaltestellen mit blauer Farbe besprühte. Anhand der

Beschreibung stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen nur

wenig später einen 20-Jährigen in unmittelbarer Nähe fest. Bei der

anschließenden Kontrolle um 10.40 Uhr wurde in der Jackentasche des jungen

Mannes eine Spraydose mit blauer Farbe sichergestellt. Hierbei stellten die

Beamten zudem fest, dass der Tatverdächtige deutlich alkoholisiert war. Ein

anschließender Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille im Atem des Mannes.

Der 20-Jähriger wurde in die Obhut seiner Eltern überstellt. Er muss sich nun

wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.