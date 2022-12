Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Auseinandersetzung mit betrunkenem E-Scooter-Fahrer

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) – Am späten Donnerstagabend kam es zu einem

Unfall in der Moltkestraße, welcher in einem Handgemenge der beteiligten

Personen endete.

Gegen 22:40 Uhr war ein 58-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Moltkestraße

unterwegs, als er im betrunkenen Zustand zuerst ein geparktes Fahrzeug streifte

und anschließend einen weiteren Pkw touchierte.

Nachdem der Fahrzeugeigentümer und dessen Begleitung den 58-Jährigen daraufhin

ansprachen, wollte dieser zunächst seine Fahrt fortsetzen, so dass er durch die

beiden Zeugen festgehalten werden musste. Dies mündete in einem Gerangel

zwischen den drei Personen. Eine weitere Zeugin des Vorfalls informierte die

kurze Zeit später eintreffende Polizei.

Im weiteren Verlauf beorderte der 58 Jahre alte Verursacher zudem mehrere

Familienangehörige an die Unfallstelle, wodurch es zu einem hitzigen Wortgefecht

beider Parteien kam.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier Weinheim konnten dem Ganzen Einhalt

gebieten und bei dem 58-Jährigen einen Alkoholwert von über 1,4 Promille

feststellen. Zur Blutentnahme musste er die Polizeistreife auf die Dienststelle

begleiten.

Der Mann darf nun mit einer Strafanzeige wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs unter Alkoholeinwirkung rechnen. Den Führerschein des Mannes

konnten die Polizeibeamten nicht zu den Akten nehmen, da dieser keinen besitzt.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindrücklich darauf hin, dass es

sich bei den sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, gemeinhin als E-Scooter

bezeichnet, um Kraftfahrzeuge handelt. Hier gelten die gleichen Regelungen wie

bei anderen Kraftfahrzeugen auch, insbesondere die Konsequenzen bei

Zuwiderhandlungen. So müssen auch E-Scooter-Fahrer bei der Teilnahme im

Straßenverkehr unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot bzw. dem

Entzug der Fahrerlaubnis rechnen!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Wohnungseinbrüche in Weinheim – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag wurde gleich zweimal in

Wohnhäuser in Weinheim eingebrochen. Gegen 9 Uhr verschaffte sich ein bislang

unbekannter Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt in eine

Wohnung in der Weberstraße. Daraus wurde letztlich Schmuck im Wert von mehreren

hundert Euro entwendet.

Im Zeitraum von 15.35 Uhr bis 19.55 Uhr hebelte ein bislang unbekannter

Einbrecher ein Schlafzimmerfenster im Buchenweg auf und gelangte so in die

Wohnung. Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, entwendete der Täter auch hier

Schmuck, Bargeld und kleine Elektrogeräte. Der entstandene Schaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kleidercontainers – Zeugen gesucht!

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Polizei und Feuerwehr mussten am

Donnerstagabend wegen eines in Brand stehenden Kleidercontainers in der

Konrad-Adenauer-Straße ausrücken – offenbar wurde das Feuer durch

Feuerwerkskörper ausgelöst. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die

Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, musste dafür aber den

Container auftrennen und die darin befindlichen Kleider wässern. Der entstandene

Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. Das Polizeirevier Wiesloch hat

die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer

gegen 20 Uhr Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten,

sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.