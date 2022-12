Heidelberg: 25-Jähriger vermisst – Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Heidelberg – Seit dem 29.12.2022 gilt der 25-Jährige Damian B. aus dem

Neuenheimer Feld in Heidelberg als vermisst.

Angehörige meldeten sein Verschwinden bei der Polizei, da bislang regelmäßiger

Kontakt bestand, der im Dezember abbrach. Auch per Telefon oder Chat war er

nicht mehr erreichbar.

In seiner Wohnung konnte er durch die Polizei nicht angetroffen werden, es

fehlten zudem lediglich wenige persönliche Gegenstände.

Bislang ergaben die Ermittlungen im persönlichen Umfeld keine Gründe für sein

plötzliches Verschwinden, auch sind keine Hinwendungsorte bekannt.

Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizei

mit Lichtbild an die Öffentlichkeit und den Fragen:

Wer hat Damian B. noch im Dezember gesehen?

Wer hat Hinweise auf seinen möglichen Aufenthaltsort?

Das Bild finden Sie unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personenbeschreibung:

schlank

leichter dunkler Bartwuchs an Kinn und Oberlippe, Flaum an den Wangen, evtl. auch Vollbart

braune Augen

kurze schwarze Haare

Größe ca. 175 cm

Gewicht: ca. 80-85 kg

trägt vermutlich eine oliv-grüne Winterjacke und führt eventuell einen grauen Rucksack mit sich

Hinweisgeber melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 oder über den Notruf 110.

Heidelberg-Kirchheim: Fensterscheiben eingeschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg – Gleich an vier geparkten LKW wurden in der Zeit von

Dienstagmorgen bis Donnerstagmorgen die Seitenscheiben eingeschlagen, entwendet

wurde aus diesen allerdings nichts. Die Fahrzeuge standen allesamt auf dem

Messplatz am Kirchheimer Weg. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht

beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.:

06221 34180 an das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.