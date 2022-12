Altstadt – aggressiv, alkoholisiert – E-Scooter-Fahrer beleidigt Polizisten

Mainz – Als „Bastarde“ beleidigte ein 23-jähriger Wormser, heute um kurz

nach Mitternacht zwei Polizisten während einer Verkehrskontrolle. Zuvor war er

in der Mainzer Altstadt mit seinem E-Scooter sehr unsicher über Bürgersteige und

Straßen gefahren und gefährdete zum Teil andere Verkehrsteilnehmer. Bei der

Kontrolle in der Gärtnergasse, war der 23-Jährige sehr aggressiv, beleidigte die

eingesetzten Polizisten. Weil er flüchten wollte, wurde er letztendlich

festgenommen und es mussten ihm Handschellen angelegt werden. Ein gefährliches

Einhandmesser hatte er zuvor versucht wegzuwerfen.

Bei einem Alkoholtest erreicht er einen Wert von über 0,5 Promille, so dass ihm

eine Blutprobe entnommen werden musste. Wegen des Messers wird ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Darüber

hinaus muss er sich für Straftaten wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr

verantworten.

Altstadt – Streit eskaliert, Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Mainz – Durch Polizisten wurde heute Morgen gegen zwei Uhr, ein

24-jähriger Mann aus Rheinhessen am Schillerplatz festgenommen. Er hatte mit

einer Schreckschusswaffe zunächst auf zwei Personen gezielt und kurz darauf

einen Schuss in Richtung eines Gebäudes abgegeben. Dass es sich um eine

Schreckschusswaffe handelte, konnte jedoch erst im Nachhinein festgestellt

werden. Zuvor war es zwischen ihm und seiner Freundin zu einem Streit gekommen,

welchen zwei 27-jährige Zeugen versuchten zu schlichten. Hierbei kam es zu der

Bedrohung gegen diese beiden Personen und der Schussabgabe. Da er über keine

Erlaubnis verfügt, eine derartige Waffe führen zu dürfen wird ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn

eingeleitet.

Mainz – Jugendliche werfen Feuerwerkskörper – an Eltern überstellt

Mainz – Weil sie am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr auf dem Gutenbergplatz

in Mainz Feuerwerkskörper geworfen hätten, wird eine Gruppe Jugendlicher durch

mehrere Passanten bei der Polizei gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle von

zehn männlichen Jugendlichen werden abgebrannte Feuerwerkskörper aufgefunden.

Bei einer Person wird ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt. Um weitere

Belästigungen zu unterbinden und Gefährdungen Unbeteiligter zu vermeiden, erhält

die ganze Gruppe einen Platzverweis für den Rest des Tages. Am späten Nachmittag

werden zwei dieser Jugendlichen jedoch erneut angetroffen und machen deutlich,

dass sie den Platzverweis ignorieren. Die 15 und 16 Jahre alten Jungs werden

daraufhin mit zur Dienststelle genommen und mit einem aufklärenden Gespräch

ihren Eltern übergeben.

Silvester 2022

Mainz – Auch in der Silvesternacht sind wir für Ihre Sicherheit im

Einsatz. Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz werden im gesamten

Dienstgebiet Präsenz zeigen. Vor allem an Orten, an denen traditionell viele

Feiernde zusammenkommen, sind wir für Sie da. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen

Sie die Polizistinnen und Polizisten gerne an. Damit alle nach dem Feiern auch

wieder sicher nach Hause kommen, führen wir auch Verkehrskontrollen durch. Denn

wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet

nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder eine

Straftat. Steigen Sie um auf den ÖPNV und nutzen Bus, Bahn oder Taxi. Lassen Sie

Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Waren zu den vergangenen beiden Jahreswechseln der Verkauf von Feuerwerk und

Böllern verboten, ist das in diesem Jahr wieder uneingeschränkt möglich.

Wichtige Hinweise zum Kauf von Feuerwerk finden Sie in der Pressemeldung des

Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5403001 sowie Tipps zur

Vermeidung von Bränden durch die Feuerwehr der Stadt Mainz unter https://www.mai

nz.de/verwaltung-und-politik/verwaltungsorganisation/pressemeldung.php?showpm=true&pmurl=https://www.mainz.de/newsdesk/publications/Mainz/181010100000280927.php

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Jahreswechsel und einen

guten sowie sicheren Start ins Jahr 2023.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen

Bingen, 28.12.22, Ringstraße, 02:00 – 09:00 Uhr. Unbekannte haben in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug durch tiefe Kratzer auf Fahrer- und Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 EUR. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen metallic-grauen Opel Corsa. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug zuvor etwas in eine Einfahrt hinein geparkt, weshalb Nachbarn am Morgen das Ordnungsamt gerufen hatten. Dabei war der Schaden entdeckt worden.