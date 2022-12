Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, 28.12.2022, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 412 zwischen Wöllstein und Volxheim. Ein 34-Jähriger aus Wöllstein befuhr gegen 09.20 Uhr die Landesstraße in Richtung Volxheim. Aus ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW und kam in Höhe des Kiefernhof von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kippte der PKW auf die Beifahrerseite. Der Fahrer und die Beifahrerin, eine 60-Jährige aus Wöllstein, wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand voraussichtlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße wurde während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

Einbruchsversuch in Geschäft

Am Freitag, 30.12.2022, wurde der Polizei Alzey über einen Einbruchsversuch in ein Geschäft in Saulheim gemeldet. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 02.20 Uhr gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person mit einem länglichen Gegenstand gegen die Glasscheibe der Auslage eines Geschäftes am Raiffeisenplatz geschlagen hatte. Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte sich der Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Scheibe wies Beschädigungen auf, hatte aber standgehalten. Eine Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Tatortnähe unter 06731/9110.