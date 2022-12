Diebstahl aus Auto

In der Zeit vom 28.12., 21 Uhr bis zu, 29.12.2022, 13 Uhr, öffneten Unbekannte ein geparktes Auto in der Mörikestraße. Aus dem Auto wurden eine Sonnenbrille, Schlüssel und Leergut gestohlen. Wie der oder die Täter den schwarzen Kia Ceed öffneten, ist bislang noch unklar. An dem Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

WhatsApp-Betrug

Am Donnerstagmittag erhielt eine 65-jährige Ludwigshafenerin eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand, dass die Tochter eine neue Nummer habe, wurde die 65-Jährige dazu gebracht eine Handynummer einzuspeichern und per WhatsApp zu chatten. Die angebliche Tochter bat ihre Mutter um zwei Überweisungen von insgesamt rund 3000,- Euro. Nachdem die 65-Jährige die zweite Überweisung durchgeführt hatte, rief die echte Tochter an und der Betrug fiel auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch

ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Vier Personen bei Unfall verletzt

Am Donnerstagmittag (29.12.2022), gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Dürkheimer Straße/Adolf-Disterweg-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt eines 81-jährigen Autofahrers. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel ausgeschaltet und die Vorfahrt wurde durch die angebrachten Verkehrszeichen geregelt. Durch den Unfall verletzten sich beide Fahrer und die beiden 9- und 14-jährigen Kinder der 42-jährigen Fahrerin leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 40.000,- Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr musste für ca. Stunde durch Polizeibeamte geregelt werden.

Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

In der Nacht auf Freitag (30.12.2022), gegen 00:45 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Rohrlachstraße. Die Polizisten stellten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Die Hinweise bestätigten sich durch einen Urintest. Dieser verlief positiv auf THC. Zur genauen Feststellung der Drogenbeeinflussung wurde dem 18-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von bis zu 3000,- Euro und ein Fahrverbot. Darüber hinaus kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des 18-Jährigen zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen und einen Führerscheinentzug oder -sperre anordnen.

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstagabend (29.12.2022), gegen 18:30 Uhr, wurde eine 33-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall in der Rohrlachstraße leicht verletzt. Eine 19-jährige Autofahrerin übersah die Rollerfahrerin beim Abbiegen in die Schanzstraße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die leichtverletzte 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Durchdrehende Reifen entlarven alkoholisierten Fahrer

In der Nacht auf Freitag (30.12.2022), gegen 2 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 31-jährigen Autofahrer in der Mundenheimer Straße, nachdem dieser mit durchdrehenden Reifen losgefahren war. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am späten Donnerstagabend (29.12.2022), gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine Schlägerei auf dem Berliner Platz gemeldet. Ein 26-Jähriger geriet mit einem unbekannten Mann in Streit, welcher in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 14-20 Jahre alt, schlanke Statur, ca.1,70m groß, schwarzes Haar (Seiten ausrasiert), schwarze Adidas Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover, Turnschuhe, Brustumhängetasche.

Der 26-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Er und ein weiterer 26-Jähriger, der scheinbar nichts mit dem Sachverhalt zu tun hatte, verhielten sich derart aggressiv, so dass gegen sie ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Sie verließen den Berliner Platz jedoch nicht, nach dem Verweis und mussten in Gewahrsam genommen werden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen (28.12.2022), gegen 10:30 Uhr, streifte ein Auto ein geparktes Auto in der Krügerstraßeund flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall beobachten. Es soll sich um einen braunen/goldfarbenen Peugeot 2015 mit DÜW-Kennzeichen gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Auto geben?

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag (29.12.2022), gegen 15 Uhr, stürzte ein 47-jähriger Fahrradfahrer in der Wittelsbachstraße und fiel gegen ein geparktes Auto. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 200,- Euro.

Geldbörse gestohlen – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag (29.12.2022), zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, wurde einer 79-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin war erst auf der Bank in der Ludwigstraße und wollte anschließend in einem Discounter in der Bismarckstraße einkaufen. Hier bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beide Tatverdächtige ermittelt – erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach Entgleisung einer Straßenbahn am 08.10.2022

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 29.12.2022 https://s.rlp.de/0V5Xs

Durch die Öffentlichkeitsfahndung konnten die beiden Tatverdächtigen ermittelt werden. Es handelt sich um zwei strafunmündige 13-jährige Kinder aus Ludwigshafen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung der Lichtbilder der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, die veröffentlichten Bilder zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Testkäufe von Feuerwerkskörpern

Am Donnerstag (29.12.2022) wurden zwischen 14 Uhr und 16 Uhr durch Polizeikräfte des Sachgebiets Jugendkriminalität, Mitarbeitende des Bereichs Jugendförderung und des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen erstmalig Testkäufe von Feuerwerkskörpern durchgeführt. Dabei ging es schwerpunktmäßig um die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen beim Verkauf von Silvesterfeuerwerken.

Jugendliche Testkäufer verlangten in vier Kiosken und zwei Supermärkten Feuerwerkskörper der Kategorie F2.

Unter die Kategorie F2 fällt das klassische Silvesterfeuerwerk (wie Kanonenschläge, Batterien, Raketen etc.), das ausschließlich zur Verwendung im freien vorgesehen ist. Es darf ausschließlich an Personen ab 18 Jahren im Zeitraum vom 29.- 31. Dezember verkauft werden. Abgebrannt werden dürfen sie von diesen Personen nur am 31. Dezember und 1. Januar.

In drei Geschäften, welche Silvesterfeuerwerke anboten, wurden Feuerwerkskörper der Kategorie F2 ohne jegliche Alterskontrolle an die Jugendlichen verkauft. Es wurden drei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Daneben kam es zu zwei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, da an die Minderjährigen Zigaretten verkauft wurden. Lediglich in einem Kiosk wurden die Vorschriften des Jugendschutzes beachtet.

Weitere Informationen zu Feuerwerk zum Jahreswechsel finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums des Innern und für Heimat unter https://s.rlp.de/9QK6p .

Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk finden Sie in der Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/0vxnS.