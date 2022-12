Verkehrsunfall mit verletzter Person in Böhl-Iggelheim

Am Freitag, dem 30.12.2022 gegen 13:25 Uhr kam es auf der L532 im Bereich Böhl-Iggelheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Beteiligter verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhren drei Pkw die L532 von Haßloch kommend, in Richtung Böhl-Iggelheim. Als der erste Pkw die L532 nach links verlassen wollte, verlangsamte er seine Geschwindigkeit, was von den folgenden Pkw-Fahrern nicht bemerkt wurde. Die Pkw fuhren aufeinander auf. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann verletzt. Zur Erstversorgung landete u.a. ein Rettungshubschrauber. Die L532 musste bis 15:00 Uhr voll gesperrt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Limburgerhof

Am Nachmittag des 29.12.2022, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Vischerstraße ein und stahlen Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von rund 2000,- Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Vischerstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dannstadt-Schauernheim

Am Donnerstagabend (29.12.2022), gegen 20:30 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Wielandstraße, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf rund 900,- Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wielandstraße gesehen?

Fahrgast in Bus verletzt

Hochdorf-Assenheim

Am gestrigen Mittag, gegen 12:15 Uhr, bog ein Linienbusfahrer von der Hauptstraße in die Böhler Straße ab. Da der Fahrer vermutlich in einem zu engen Bogen abbog und dadurch stark abbremsen musste, stieß sich eine 74-Jährige, welche auf ihrem Rolllator saß, an einer Haltestange im Bus und verletzte sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus gebracht.