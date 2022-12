Speyer – Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit vom 23.12.2022- 28.12.2022 brachen bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen in der Alten Schwegenheimer Straße in einem Schrebergarten gewaltsam auf und entwendeten aus einem Schrank eine Akku-Säbelsäge. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 125 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti an drei Pkw`s

Im Zeitraum vom 26.12.2022, 01:00 Uhr bis 29.12.2022, 08:30 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter drei geparkte Fahrzeuge in der Großen Pfaffengasse auf der Gehwegseite mit einem gelben Sprühlack. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 3.000 Euro belaufen. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)