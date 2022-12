Dank Zeugenhinweis Diebesgut sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei das

Diebesgut eines Autoaufbruchs sicherstellen. Zwischen Mittwoch, 21. Dezember und

Donnerstag, 22. Dezember wurden im Stadtteil Einsiedlerhof aus einem Fahrzeug

hochwertige Werkzeuge gestohlen (wir berichteten: https://s.rlp.de/blyi7 ).

Daraufhin meldete sich ein Zeuge, der in der näheren Umgebung der Lichtenbrucher

Straße entsprechende Werkzeuge gesehen hatte. Diese waren augenscheinlich durch

den Täter einfach weggeworfen worden. Nach einer weiteren Absuche der Gegend

durch das Opfer des Autoaufbruchs, konnten letztendlich alle Gegenstände

sichergestellt werden. Der Wert der Werkzeuge beläuft sich auf ungefähr 15.000

Euro. Der Täter ist bislang unbekannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt

die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369 – 2250 jederzeit

entgegen. |elz

Einbruchsdiebstahl in Norma-Filiale

Kusel-Lehnstraße (ots) – Am späten Abend des 29.12.2022 brechen unbekannte Täter

in die Norma Filiale Kusel ein und entwenden hier mehrere Alkoholika. In der

Zeit zwischen 21:05 und 21:55 Uhr brachen die Täter mehrere Glaselemente der

Eingangstüren auf und gelangten so in den Verkaufsraum der Filiale. Hier

entwendeten diese, nach jetzigem Ermittlungsstand, mehrere Flaschen Whiskey. An

den Glastüren entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen können, sich

telefonisch unter 06381/9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu

melden.|pikus

Wer hat den Spiegel abgetreten?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag in der

Amalienstraße eine mutwillige Sachbeschädigung beobachtet haben. Unbekannte

Täter haben hier an einem BMW den linken Außenspiegel abgetreten. Das Fahrzeug

parkte am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 13. Die Tatzeit liegt zwischen 18

Uhr und 20 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen

im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung

zu setzen. |elz

Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Donnerstag aus der

Europaallee gemeldet worden. Eine Frau hatte gegen 9 Uhr ihren VW Multivan am

Straßenrand in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem

Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Spiegel auf der Fahrerseite

fehlte. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren dagegen gestoßen und

hat den Spiegel abgefahren. Der Verursacher hatte sich jedoch aus dem Staub

gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die gesehen haben, wer den

VW touchierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit

der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Drogerie

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am von Mittwoch auf Donnerstag in der

Merkurstraße in eine Drogerie eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen

20:10 Uhr und 7:30 Uhr über den Keller Zutritt zu dem Laden. Die Einbrecher

stahlen dort gelagerte Ware. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Auf der Flucht mit Streifenwagen kollidiert

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er sich einer Kontrolle

entziehen wollte, hat ein Mann in Queidersbach gestern einen Unfall mit einem

Polizeiauto verursacht. Der 19-Jährige war mit seinem Roller auf der Hauptstraße

unterwegs, als die Polizeibeamten ihn für eine Verkehrskontrolle anhalten

wollten. Auf die eingeschalteten Anhaltesignale reagierte der Roller-Fahrer

nicht. Er fuhr weiter und versuchte zu flüchten. Dabei bog er in eine

Seitenstraße und danach in einen Fußweg ab, der auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes mündete. Dort schnitt ihm ein weiterer Streifenwagen den Weg ab,

weshalb er wendete und zurück in Richtung Pirmisiusstraße fuhr. Dort kollidierte

er seitlich mit dem Streifenwagen, der zwischenzeitlich den Sichtkontakt

verloren hatte und die Straßen auf der Suche nach dem 19-Jährigen abfuhr. Der

Roller-Fahrer zog sich Schürfwunden zu. Er wurde durch den Rettungsdienst

behandelt. Auch der Roller und der Streifenwagen wurden beschädigt. Die Höhe des

Schadens ist noch nicht bekannt. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben,

da er nach Alkohol roch und den Konsum von THC in den vergangenen Tagen

einräumte. Der Roller ist weder zugelassen noch versichert. Auch ist der

19-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen

mehrere Strafanzeigen zu. |elz

Feuerwerkskörper aus Auto geworfen, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots) – Verkehrsteilnehmer werden durch Kracher zum Ausweichen

gezwungen. Am Donnerstagabend warf der Beifahrer eines PKW in der Hauptstraße

während der Fahrt einen Böller aus dem Fenster. Eine nachfolgende Autofahrerin

erschrak und musste ausweichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Meldungen

von möglichen weiteren Zeugen und Geschädigten. Diese werden gebeten sich bei

der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

|pilek