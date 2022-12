Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte erbeuten Wertsachen

Frankfurt (ots) – (dr) Gleich mehrere Eigentumsdelikte ereigneten sich am

gestrigen Donnerstag, den 29. Dezember 2022, im Frankfurter Bahnhofsviertel, als

nacheinander drei Fußgänger gewaltsam ihrer Wertsachen bestohlen wurden. Alle

Täter entkamen zu Fuß.

Die erste Tat ereignete sich gegen 07:00 Uhr. Ein 32-Jähriger beabsichtigte

zunächst in der Kaiserstraße bei zwei ihm unbekannten Männern Tabletten zu

kaufen. Sie lotsten den Interessenten schließlich in die Münchener Straße, in

der es während eines Verkaufsgesprächs zu einem Gerangel zwischen den

Beteiligten kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung gelang es den beiden

Unbekannten dem 32-Jährigen rund 120 Euro Bargeld und dessen Smartphone zu

entwenden. Anschließend flüchtete das Duo. Der erste Täter soll männlich und

circa 160 cm groß gewesen sein sowie eine Glatze getragen haben. Er sei zudem

mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Bundeswehrhose bekleidet gewesen. Der

zweite Täter, ebenfalls männlich, sei ungefähr 180 cm groß gewesen und habe

schwarze, kurze Haare sowie einen Dreitagebart getragen. Auf seiner Gesichtshaut

sollen schwarze Flecken zu sehen gewesen sein.

Gegen 10:10 Uhr schubste ein Mann in der Kaiserstraße mehrmals einen

20-Jährigen. Dabei gelang es dem Langfinger dessen Portemonnaie aus der

Hosentasche zu stehlen. Als der Geschädigte eine Streife auf die Tat ansprach,

war der Taschendieb jedoch bereits verschwunden.

Die dritte Tat ereignete sich ebenfalls in der Kaiserstraße. Gegen 13:50 Uhr

näherte sich ein unbekannter Mann einem 37-Jährigen und riss diesem eine

Goldkette vom Hals. Zusätzlich besprühte der Unbekannte den Geschädigten mit

Reizstoff und setzte sich dann von diesem mit der Beute ab. Über den

Straßenräuber ist lediglich bekannt, dass dieser etwa 170 cm bis 180 cm groß

gewesen sei und schwarze Haare getragen habe. Eine umgehend eingeleitete

Fahndung verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten und / oder den Tätern machen

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 / 755 – 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Griesheim: Mit Haschisch am Bahnsteig

Frankfurt (ots) – (dr) Eine Polizeistreife des 16. Reviers bemerkte am gestrigen

Donnerstag (29. Dezember 2022) am Bahnhof in Griesheim einen jungen Mann, der

augenscheinlich etwas zu verbergen hatte. Licht ins Dunkel brachte eine

anschließende Kontrolle des 27-Jährigen, bei der über 600 Gramm Haschisch sowie

auch mutmaßliches Drogengeld zum Vorschein kamen.

Die Polizeibeamten hielten sich im Rahmen ihrer Fußstreife am Bahnhof Griesheim

auf. Dort fiel ihnen ein verdächtiger Mann auf, der auch die Beamten erblickte.

Umgehend machte dieser auf dem Bahnsteig kehrt, um nun das Bahnhofsgebäude zu

verlassen. Währenddessen nahm er aus einer mitgeführten Tasche eine Tüte heraus,

der er sich entledigen wollte. Doch die Streife reagierte schnell und unterzog

ihn noch vor Ort einer Kontrolle. In der Tüte befanden sich mehrere Platten

Haschisch. Die Beamten stellten rund 620 Gramm der Droge sicher und fanden zudem

noch eine Feinwaage sowie über 2000 Euro mutmaßliches Drogengeld bei dem 27

Jahre alten Mann auf. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung

erbrachte keine weiteren Beweismittel.

Den 27-Jährigen, welcher nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in

Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erwartet nun

ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln.

Illegaler Drogenhandel in Rodgau aufgedeckt – sechs Jahre Freiheitsstrafe für Dealer

Darmstadt/Frankfurt am Main/Rodgau/Wiesbaden (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamtes vom 30.12.2022.

Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren hat das Landgericht Darmstadt am

Donnerstag, 22.12.2022, einen 23-Jährigen aus Rodgau verurteilt. Das Gericht sah

die Vorwürfe des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge sowie des unerlaubten Besitzes von Waffen und Kriegswaffen als

erwiesen an.

Dem Urteil war ein Ermittlungsverfahren der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe

Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Hessischen

Landeskriminalamtes vorangegangen. Die Fahnderinnen und Fahnder von Zoll und

Polizei hatten aufgedeckt, dass der Mann zwischen März 2020 und Juni 2021

insgesamt 22 Kilogramm Amphetamin, rund 16 Kilogramm Marihuana sowie rund 1,5

Kilogramm Kokain im Umkreis von Rodgau illegal veräußert hat. Auch gelang es den

Ermittlerinnen und Ermittlern dem Mann den unerlaubten Besitz einer Pistole und

eines Sturmgewehrs nachzuweisen. Letzteres unterliegt dem

Kriegswaffenkontrollgesetz.

Die Auswertungen sogenannter Kryptochats hatte zur Identifizierung des nun

Verurteilten geführt. Bereits im März 2022 konnte er durch Einsatzkräfte der

Zollfahndung Frankfurt und der hessischen Polizei festgenommen werden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zusatzinformationen:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Hessen wurde im Jahr 2012 als Zusammenschluss von Ermittlern des Hessischen Landeskriminalamts und des

Zollfahndungsamts Frankfurt am Main gegründet. Ziel der GER Hessen ist die

Bekämpfung der hessenweiten und grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität.

Als Expertendienststelle führt die GER Hessen besonders umfangreiche

Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

Frankfurt: „Feiern? Aber sicher!“ – Maßnahmen und Tipps der Frankfurter Polizei zum Jahreswechsel

Frankfurt (ots) – (hol) Übermorgen steht der Jahreswechsel bevor. Unter dem

Motto „Feiern? Aber sicher!“ gibt die Frankfurter Polizei allgemeine

Sicherheitshinweise für die Bürgerinnen und Bürger und informiert über ihr

Einsatzkonzept.

Die Frankfurter Polizei wird einen friedlichen und sicheren Jahreswechsel

gewährleisten. Wir verfolgen dabei einen kommunikativen Ansatz, weisen die

Bürgerinnen und Bürger frühzeitig auf die geltenden Regeln hin und appellieren

an die Vernunft und Besonnenheit aller. Bei Straftaten werden wir frühzeitig und

konsequent einschreiten.

Erstmals seit Beginn der Coronapandemie wird es für Zusammenkünfte von Personen

keine kontaktbeschränkenden Regelungen geben. Auch das Abbrennen von

Feuerwerkskörpern wird, bis auf die üblichen gesetzlichen Bestimmungen sowie den

Regelungen zum Sicherheitsbereich, keinen Einschränkungen unterliegen. Auch in

diesem Jahr wird per Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main ein

Sicherheitsbereich eingerichtet. Dieser umfasst die Fußgängerbrücke „Eiserner Steg“ inklusive der beiden vorgelagerten Brückenköpfe. Dort wird folgendes verboten sein:

Das Mitführen von Feuerwerk der Kategorie F2 und höher, sowie

pyrotechnische Gegenstände der Kategorie T1 und T2 (siehe § 3a

Sprengstoffgesetz).

Das Mitführen von Tragebehältnissen (wie Rucksäcke, Taschen, Beutel, Tüten, etc.) mit einem Fassungsvermögen von mehr als drei Litern.

Beutel, Tüten, etc.) mit einem Fassungsvermögen von mehr als

drei Litern.

Näheres hierzu finden Sie auf der Website der Stadt Frankfurt unter: https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/meldungen/kein-silvesterfeuerwerk-auf-dem-eisernen-steg/

Zur Sicherheit aller werden deshalb an den Zugängen zum „Eisernen Steg“

Kontrollen durch einen Sicherheitsdienst durchgeführt. Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte werden diesen bei Bedarf unterstützen. Neben dem „Eisernen Steg“

ist erfahrungsgemäß auch die Fußgängerbrücke „Holbeinsteg“ stark frequentiert.

Bei drohender Überfüllung müssen die Bürgerinnen und Bürger mit einer Sperrung

der beiden Fußgängerbrücken aus Sicherheitsgründen rechnen.

Die Polizei wird zum Jahreswechsel frühzeitig eine wahrnehmbare und erhöhte

Präsenz im Stadtgebiet zeigen. Dabei werden sowohl uniformierte als auch zivile

Einsatzkräfte im Einsatz sein. Zudem sind mobile Sicherheitskameras temporär auf

dem Römerberg und am nördlichen Brückenkopf (Innenstadt) des Eisernen Stegs

aufgebaut.

Darüber hinaus hat die Frankfurter Polizei noch allgemeine Tipps, um möglichst

sicher ins neue Jahr zu starten:

Sollten Sie Opfer einer Straftat werden, eine solche beobachten

oder sonst eine Gefahrenlage erkennen, wählen Sie den Notruf 110

oder sprechen Sie die Polizistinnen und Polizisten an, die

deutlich sichtbar im Stadtgebiet anzutreffen sein werden.

Darüber hinaus dienen die zentral im Stadtgebiet gelegenen

Reviere 1, 4, (nördliches Mainufer), 8 (südliches Mainufer) und

14 (Frankfurter Norden) sowie alle anderen Polizeireviere wie

gewohnt als Anlaufstellen.

Geben Sie Taschendieben keine Chance! Führen Sie nur das Nötigste an Wertsachen mit sich und diese möglichst wenig sichtbar und eng am Körper.

Nötigste an Wertsachen mit sich und diese möglichst wenig

sichtbar und eng am Körper.

Bitte nutzen Sie Feuerwerkskörper mit der entsprechend erforderlichen Sorgfalt! Jedes Jahr kommt es durch falsche und missbräuchliche Benutzung zu schweren Verletzungen.

erforderlichen Sorgfalt! Jedes Jahr kommt es durch falsche und

missbräuchliche Benutzung zu schweren Verletzungen.

Im Innenstadtbereich kommt es aufgrund von Sperrungen zu temporären

Einschränkungen im Straßenverkehr. Informieren Sie sich im Vorfeld über

Straßensperrungen und Umleitungen, bspw. unter www.mainziel.de. Nutzen Sie nach

Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr, das Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß. Das

Nutzen eines Autos im innerstädtischen Bereich wird nicht empfohlen.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der

Medienvertreterinnen und -vertreter am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und

wird deshalb eine mobile Pressestelle im Einsatzraum einrichten. Informationen

zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag wie gewohnt über den bekannten

Twitteraccount @Polizei_Ffm der Polizei Frankfurt bekanntgegeben und

lageabhängig auch über die Applikation „hessenWARN“ begleitet.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet

werden. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 – 82 555 für Medienschaffende zu

erreichen.

Die Frankfurter Polizei wünscht allen einen sicheren und friedlichen Rutsch in

ein gesundes neues Jahr!