Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach – Einbrecher

In der vergangenen Nacht (30.12.2022) wurde der Polizei ein Einbrecher in einem Reihenhaus „An der Prinzenmauer“ gemeldet. Um 00:55 Uhr machte sich der Unbekannte an einer gläsernen Terrassentür zu schaffen. Er schlug die Scheibe ein, öffnete die Tür und drang in das derzeit unbewohnte Haus ein. Ob er etwas stahl, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden an der Tür wird mit 1.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 16-18 Jahre alten Jugendlichen. Er soll eine normale Statur haben. Bekleidet war er mit einer zweifarbigen Jacke, die im oberen Teil dunkel, im unteren Teil hell gewesen sein soll. Er führte einen grauen E-Scooter mit sich. Wer kann Hinweise zu der bisher unbekannten Person geben? Wer hat in der vergangen Nacht verdächtigte Beobachtungen „An der Prinzenmauer“ gemacht? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Altenstadt- Verkehrsinsel übersehen

Ein 28-Jähriger fuhr am Donnerstagabend (29.12.2022) gegen 20:00 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 3189 aus Richtung Altenstadt kommend in Richtung Limeshain. Auf seinem Weg übersah er offenbar die Verkehrsinsel in Höhe Altenstadt-Oberau und fuhr über die Insel. Hierbei wurde die Ölwanne des braunen Auris aufgerissen. In Folge dessen verlor der Toyota Betriebsstoffe. Die Straßenmeisterei rückte aus, reinigte die Fahrbahn und veranlasste einen Abtrag der Erdschicht, in die die Betriebsstoffe eingesickert waren. Der Unfallschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Wölfersheim- ohne Führerschein gefahren / Unfall

Gestern Abend (29.12.2022) setzte sich ein 42-Jähriger hinter das Steuer seines Audis und fuhr los. Auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Münzenberg verlor der aus dem Landkreis Gießen stammende Mann die Kontrolle über seinen grauen TT, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke, wurde von dort abgewiesen, schleuderte in die rechte Schutzplanke und prallte im Anschluss ein weiteres Mal in die linke Fahrbahnbegrenzung. Dort kam der Audi zum Stehen. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 42-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da er offensichtlich nicht im Besitz eines Führerscheins ist, muss er nun mit einer Anzeige rechnen. Der Unfallschaden wird mit 12.000 Euro beziffert.

Karben-Rendel: in Einfamilienhaus eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 27.12.2022, 17:15 Uhr und gestern Morgen (29.12.2022), 09:45 Uhr brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Bismarckstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und kletterten in das Wohnhaus. Dort durchwühlten sie alle Räume und stahlen Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Bad Vilbel: Schaukasten beschmiert

Im Klaus-Havenstein-Weg beschmierten Unbekannte einen Schaukasten des Katholischen Pfarramtes St. Nikolaus zwischen der Wasserburg und der Kirche. Mit weißer Farbe sprühten sie einen Schriftzug auf den Kasten. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise, zu den Vandalen, die zwischen dem 23.12.2022 und Donnerstag (29.12.2022), 10:30 Uhr ihre Schmierereien hinterließen, erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Polizeieinsatz im Bereich des Angelteichs

Reichelsheim-Weckesheim: Derzeit kommt es im Bereich des Angelteichs in Weckesheim zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einem seit mehreren Stunden vermissten 70-jährigen Mann. Im Einsatz ist neben dem DLRG, auch die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Es wird nachberichtet.

Reichelsheim-Weckesheim: Vermisstensuche im Bereich des Angelteichs – Folgemeldung –

Bekannte meldeten gestern Abend (29.12.2022) einen 70-jährigen Mann aus Weckesheim als vermisst. Letztmalig wurde der Mann am 28.12.2022 gegen 21:30 Uhr auf einer Feier am Anglerheim gesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er seinen Weg nach Hause zu Fuß antrat, dort jedoch nicht ankam. Persönliche Gegenstände wurden im Bereich des Teichs aufgefunden, so dass sich die Suchmaßnahmen momentan auf den Bereich des Angelteichs konzentrieren. Eingesetzt sind Kräfte der Feuerwehr, des DLRG und der Polizei. Das DRLG sucht mit Tauchern und einem Sonar nach dem Vermissten. Bislang konnte der Vermisste nicht gefunden werden.