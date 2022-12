Haiger-Oberroßbach: Mokka zerkratzt

1.000 Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem im Hof der Straße „Zur Niedermühle“ abgestellten grauen Opel. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie die Fahrerseite des Mokkas. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben, die das Auto zwischen dem 24.12.2022, 12:00 Uhr und Donnerstagnachmittag (29.12.2022), 14:00 Uhr zerkratzten, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn- Stromaggregat gestohlen

Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster drangen Diebe zwischen dem 27.12.2022 und gestern (29.12.2022) in ein Wohnhaus im Pirolweg ein. Sie durchwühlten sämtliche Behältnisse im Haus und flüchteten samt einem Stromaggregat. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert, das Aggregat hat kostet ebenfalls 500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid-Erdbach: Scheunenbrand – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der vergangenen Nacht (30.12.2022), gegen 04:10 Uhr, einen Brand in der Denkmalstraße. In einer baufälligen Scheune, die an ein derzeit unbewohntes Wohnhaus grenzt, war ein Feuer ausgebrochen. Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr Breitscheid rückten aus. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Fahrrad entwendet

Aus einer verschlossenen Garage eines Einfamilienhauses im Schwalbenweg entwendeten Diebe ein etwa 3.000 Euro wertvolles schwarzes Mountainbike. Wie die Kriminellen die Garage zwischen 22 Uhr am Dienstag, 27. Dezember, und 8 Uhr am Mittwoch öffneten, ist noch nicht bekannt, Schäden am Tor sind offenbar nicht vorhanden. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Cölbe: Garagentor der Feuerwehr beschädigt

Insgesamt vier Plexiglasscheiben am Garagentor der Feuerwehr in der Hebertstraße beschädigten Unbekannte vermutlich durch Luftdruckgeschosse. Die entsprechend kleinen Löcher in den Scheiben entstanden zwischen 18 Uhr am Donnerstag, 22. Dezember, und 15 Uhr am Freitag, 23. Dezember. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise zu den Verursachern (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Katalysator ausgebaut

Aus einem geparkten grauen VW Golf bauten Diebe in der Leopold-Lucas-Straße den Katalysator aus und entwendeten ihn. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch, 28. Dezember, zwischen 9 und 15 Uhr. Am VW entstand dabei ein Schaden in dreistelliger Höhe, hinzu kommt der bisher nicht näher bekannte Wert des Diebesguts. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Mittwoch Personen am Tatort an oder unter einem VW hantieren sehen? (Telefonnummer 0621/4060)

Stadtallendorf: Mülltonnenbrand

In der Dresdener Straße brannte am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 23.20 Uhr eine Papiermülltonne komplett aus, die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Zeugen hörten zuvor Böllergeräusche, so dass ein Zusammenhang vermutet wird. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Lackkratzer

An zwei Stellen auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzten Unbekannte in der Bahnhofstraße einen schwarzen Daimler. Der PKW parkte dort von 18 Uhr am Donnerstag, 29. Dezember, bis 5.30 Uhr am Freitag. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Mölln: Milchautomat aufgehebelt

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls, nachdem Unbekannte den Milchautomaten im Möllner Weg aufhebelten, aber ohne Beute flüchteten. Die Alarmanlage löste gegen 3.45 Uhr aus, eintreffende Polizeibeamte fanden aber lediglich den beschädigten Automaten vor. Die Reparatur dürfte etwa 400 Euro kosten. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060). Ob dieser Fall in Zusammenhang mit dem Fall in Gladenbach steht, ist bislang nicht bekannt.

Gladenbach- Mornshausen: Münzen aus Lebensmittelautomat entwendet

Mit etwa 300 Euro Münzgeld flüchteten Diebe am Freitag, 30. Dezember, nachdem sie einen Lebensmittelautomaten in der Hauptstraße geknackt hatten. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 6.500 Euro am Automaten. Mutmaßlich ließen sie von weiteren Tathandlungen ab, da eine Zeugin sie gegen 1 Uhr bei der Ausführung störte und die zwei Männer daraufhin mit einem PKW flüchteten. Die Zeugin beschreibt den Fahrer als unauffällig, mit durchschnittlicher Größe, normaler Figur und dunkler Bekleidung. Der Beifahrer wird ebenso beschrieben, er trug jedoch noch einen schwarzen Schal über den Mund, hat dunkle Haare und vermutlich eine dunkle Hautfarbe. Sie flüchteten mit einem silberfarbenen PKW, wobei es sich vermutlich um ein älteres Modell eines Mercedes Coupé handelte. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Beltershausen: Zaun und Hecke beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer verursachte im Huteweg einen rund 500 Euro hohen Schaden an einem Zaun und einer Hecke. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, unerlaubt. Möglicherweise entstanden die Beschädigungen bei einem Wendemanöver mit einem weißen LKW. Nähere Angaben zu diesem Fahrzeug liegen jedoch ebenso wenig vor wie konkrete Hinweise zum Unfall. Daher bittet die Marburger Polizei um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Hermes-Fahrzeug beschädigt

Die Unfallfluchtermittler in Marburg bitten um Zeugenhinweise zu einem Unfall, der sich bereits am Montag, 5. Dezember, in der Straße Pilgrimstein ereignete. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr parkte das Hermes-Fahrzeug an der linken Seite der Einbahnstraße. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren die rechte Seite des weißen VW Crafter, verursachte dabei etwa 1.000 Euro hohe Schäden und entfernte sich anschließen unerlaubt. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Weimar- Niederweimar: Reifenschaden nach Ausweichmanöver

Der Fahrer eines BMW X2 wich am Dienstag, 27. Dezember, auf seiner Fahrt Richtung Gisselberg in der Herborner Straße einem entgegenkommenden Bus aus, der offenbar zu weit links auf der Straße fuhr. Ob es sich dabei um einen Linien- oder Reisebus handelte, ist noch nicht bekannt. In Höhe des Aldi-Markts konnte der BMW-Fahrer zwar eine Kollision mit dem Bus verhindern, stieß in der Folge aber gegen 23.30 Uhr an den rechten Kantstein, so dass ein Reifen einen Schaden in Höhe von 400 Euro davontrug. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.