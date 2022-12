Unbekannte entwenden Motoröl an Tankstelle und randalieren

Tatzeit Donnerstag, 29.12.2022, 19:07 Uhr

Unbekannte haben am frühen Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Hessenallee in Schwalmstadt randaliert.

Die unbekannten Täter sollen laut Zeugenaussagen eine Flasche Motoröl im Außenbereich der Tankstelle entwendet haben. Anschließend sei der Inhalt der Ölflasche durch die unbekannten Täter auf dem Boden und den Wänden in der dortigen Tankstellentoilette verteilt worden. Im Anschluss versuchten die unbekannten Täter das Motoröl zu entzünden, was aber nicht gelang. Die unbekannten Täter flüchteten danach von der Tankstelle.

Laut Zeugenaussagen soll es sich um drei unbekannte Täter gehandelt haben, die wie folgt beschrieben wurden:

Der erste Täter war männlich, 12-14 Jahre alt und war zur Tatzeit mit einer dunklen /olivfarbenen Jacke mit einem weißen Reißverschluss und einer weißen Kapuze bekleidet.

Der zweite Täter war männlich, ca. 12-14 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, graue Schuhe und ein graues Basecap.

Der dritte Täter war männlich, ca. 12-14 Jahre alt, hatte braune kurze Haare und trug zur Tatzeit eine Jacke die im Schulterbereich hell war und nach unten immer dunkler wurde und dunkle Schuhe.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis bitte unter 05681/774-0.

Sachbeschädigung an Schaukasten des Busbahnhofs

Zeit: Donnerstag, 29.12.2022, 21:10 Uhr

Am Donnerstagabend (29.12.2022) kam es zu einer Sachbeschädigung am Busbahnhof in der Allee in Fritzlar. Ein derzeit unbekannter Täter hat hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes die Glasscheibe eines Schaukastens der Fahrplanauskunft komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 300,- EUR.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, sehr dünn, ca. 1,70 m groß. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, eine weiße Jacke (ähnlich einer Bomberjacke) und ein schwarzes Basecap. Außerdem soll an der linken Halsseite des unbekannten Täters eine Jahreszahl tätowiert gewesen sein und er hatte eine blutende Verletzung an der rechten Hand.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Mann durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Tatzeit: Freitag, 30.12.2022, 03:33 Uhr

Am frühen Freitagmorgen (30.12.2022) wurde ein 21-jähriger Mann aus Neukirchen durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 03:33 Uhr im Muhlsweg in Neukirchen.

Unbekannte hatten zuvor mit einem Stein eine Fensterscheibe der Wohnung des Geschädigten eingeworfen. Durch das defekte Fenster wurde dann ein Feuerwerkskörper geworfen. Da sich der 21-Jährige zum Zeitpunkt des Vorfalles in dem betreffenden Raum aufhielt, wurde dieser durch die Umsetzung des Feuerwerkskörpers schwer an der Hand verletzt.

Der Verletze wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Gießen geflogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt derzeit gegen Unbekannt wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung und des Verdachtes des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.