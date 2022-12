Folgemeldung zum Wohnungsbrand in Vellmar: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung; Ermittlungen dauern an

Vellmar (Landkreis Kassel): Nachdem es in der Nacht zum heutigen Freitag zu einem Wohnungsbrand in Vellmar gekommen war, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und die Brandstelle am heutigen Freitag aufgesucht. Wie die Ermittler berichten, haben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dazu dauern an.

Zu dem Brand in dem Haus in der Holländischen Straße, nahe der Waldstraße, war es heute Nacht gegen 2 Uhr gekommen. Dabei waren zwei Bewohner, ein Mann und sein jugendlicher Sohn, durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Zimmer im Obergeschoss des Hauses waren vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Einbruch in Gaststätte in Brückenhofstraße durch zwei Täter: Zeugenhinweis und Ermittlungen führten zu Tatverdächtigem

Kassel-Oberzwehren: Die schnelle Mitteilung eines Zeugen und die weiteren Ermittlungen der Polizei führten nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Oberzwehren in der vergangenen Nacht zu einem 16 Jahre alten Tatverdächtigen. Zwei Unbekannte waren zunächst gegen 1:10 Uhr in die Gaststätte in der Brückenhofstraße eingebrochen, indem sie eine Tür aufbrachen. Mit der Ladenkasse ergriffen die beiden Täter anschließend die Flucht, wurden dabei aber von einem Anwohner beobachtet, der die Polizei alarmierte. Zwar gelang beiden Einbrechern zunächst die Flucht, wobei sie die gestohlene Kasse zurückließen, jedoch war aufgrund der Zeugenbeobachtungen die Fluchtrichtung bekannt. Auf dem Fluchtweg konnten Beamte des Polizeireviers Süd-West schließlich persönliche Gegenstände sicherstellen, die den geflüchteten Tätern zu gehören schienen. Anhand der aufgefundenen Sachen konnte der 16-Jährige recht eindeutig als deren Eigentümer identifiziert werden. Später in der Nacht erschien er sogar auf dem Polizeirevier, um den Verlust seines Handys anzuzeigen. Da er inzwischen als Tatverdächtiger des Einbruchs galt, wurde er vorläufig festgenommen. In seiner späteren Vernehmung räumte er die Tat schließlich auch ein. Die weiteren Ermittlungen, auch zu seinem noch unbekannten Komplizen, dauern an und werden von den Beamten des Haus des Jugendrechts (Kommissariat 36) der Kasseler Kripo geführt.

Abschleppwagen musste wegen blauen Skodas ausweichen: Ermittler suchen Zeugen von Unfallflucht

Kassel-Wehlheiden: Am Montag, dem 19. Dezember 2022, musste der Fahrer eines Abschleppwagens auf einer Kreuzung in Wehlheiden einem anderen, plötzlich anfahrenden Autofahrer ausweichen und fuhr dabei auf eine Verkehrsinsel. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der einen blauen Skoda gefahren haben soll, war anschließend aber weitergefahren. Die Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei führten bislang jedoch nicht zu dem flüchtigen Fahrer, weshalb die Ermittler nun um Zeugenhinweise bitten.

Ereignet hatte sich der Unfall an dem Montag, an dem in Nordhessen allerorts Glatteis herrschte. Der 21-jährige Fahrer des Abschleppwagens war an der Kreuzung am Georg-Stock-Platz in Wehlheiden gegen 11:40 Uhr von der Kohlenstraße nach links in die Schönfelder Straße abgebogen. Plötzlich soll jedoch auch der Fahrer des blauen Skodas, der an der gegenüberliegenden mutmaßlich roten Ampel in der Tischbeinstraße stand, losgefahren und, von ihm aus gesehen, nach rechts in die Schönfelder Straße abgebogen sein. Nur durch ein reflexartiges Ausweichmanöver konnte der 21-Jährige einen Zusammenstoß vermeiden, wobei er mit dem Abschleppwagen allerdings auf eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei wurde das Abschleppfahrzeug im Frontbereich sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zu dem Fahrer des blauen Skodas oder dem Kennzeichen des Wagens liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und weitere Hinweise auf den blauen Skoda oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Überprüfung von vermeintlichem Falschgeld vorgetäuscht: Kripo erbittet Hinweise auf Trickdieb

Kassel-Wehlheiden: Mit einer miesen Masche hat sich ein unbekannter Trickdieb am gestrigen Donnerstagvormittag in der Virchowstraße in Kassel Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und sie dort bestohlen. Der Täter hatte gegen 11:50 Uhr an der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und sich der Frau als Mitarbeiter des Ordnungsamtes vorgestellt. Nachdem der Mann in Zivilkleidung ihr flüchtig eine vermeintliche Visitenkarte vorgezeigt hatte, erklärte er, dass die Seniorin am Vortag mit einem gefälschten 5 Euro Schein bezahlt habe. Daher müsse man nun überprüfen, ob sie über noch mehr Falschgeld verfüge. Da die verunsicherte Rentnerin tatsächlich am Tag davor zwei Einkäufe mit 5 Euro Scheinen bezahlt hatte, ließ sie den angeblichen Ordnungsamtsmitarbeiter herein und zeigten ihm ihr vorhandenes Bargeld. Die auf den Küchentisch gelegten Scheine im Gesamtwert von 155 Euro steckte der Unbekannte kurzerhand ein und verließ anschließend eilig die Wohnung. Die Seniorin erkannte sofort, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden war und verständigte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Zu dem falschen Ordnungsamtsmitarbeiter liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, ca. 35 Jahre alt, schlank, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, Oberlippenbart, dunkle Kleidung, sprach akzentfrei Deutsch.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Straßenbahn muss wegen Fußgängerin Vollbremsung durchführen: Säugling und 83-Jährige verletzt; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Am gestrigen Donnerstagabend musste der Fahrer einer Straßenbahn nach seinen Angaben am Ständeplatz in Kassel wegen einer unbekannten Fußgängerin, die unvermittelt auf die Gleise getreten war, eine Vollbremsung durchführen. Dadurch konnte er zwar einen Zusammenstoß verhindern, allerdings stürzten durch die abrupte Bremsung mehrere der ca. 60 Fahrgäste in der Straßenbahn. Zwei Insassen, ein nur wenige Tage alter Säugling und eine 83-jährige Frau, wurden hierbei verletzt und mussten von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht werden. Beide sollen nach bisherigem Sachstand glücklicherweise nicht schwerer verletzt worden sein. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf die mutmaßliche Verursacherin. Bei ihr soll es sich um eine 14 bis 16 Jahre alte und ca. 1,65 Meter große Jugendliche mit blonden Haaren gehandelt haben, die eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker getragen haben soll.

Wie der Straßenbahnfahrer den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte schilderte, war er mit dem Schienenfahrzeug gegen 17:55 Uhr vom Scheidemannplatz kommend in Richtung Fünffensterstraße unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Wilhelmsstraße/Stadtmuseum sei plötzlich von rechts die Fußgängerin auf die Gleise getreten, woraufhin er sofort eine Vollbremsung durchführte, um die Jugendliche nicht zu erfassen. Der erst wenige Tage alte Junge aus Kassel erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock, weshalb er von Rettungskräften im Beisein seiner Mutter in eine Klinik gebracht und zur Überwachung aufgenommen wurde. Die gestürzte 83-Jährige aus Kassel brachte ein Rettungswagen mit Prellungen, Schürfwunden und Verdacht auf eine Armfraktur ebenfalls in ein Krankenhaus. Von der jungen Fußgängerin, die in unbekannte Richtung davongegangen war, fehlte anschließend jede Spur.

Da bei Eintreffen der Polizeistreife nahezu alle Fahrgäste die Straßenbahn bereits verlassen hatten, ist nicht bekannt, ob sich darunter auch Zeugen des Unfalls befanden. Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten daher Zeugen, die den Unfallhergang von der Tram aus oder an der Haltestelle Wilhelmsstraße/Stadtmuseum beobachtet haben und Hinweise auf die mutmaßliche Verursacherin geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

