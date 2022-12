Auffahrunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Am Donnerstag (29.12.2022) befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw VW Touran aus Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) gegen 17.40 Uhr die Frankfurter Straße, aus Richtung Bad Hersfeld kommend, in Richtung Hauneck und wollte nach rechts auf die B 62 in Richtung Niederaula abbiegen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw VW aus Bad Hersfeld fuhr in gleicher Richtung und erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt halten musste und fuhr diesen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Donnerstag (29.12.) kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer aus Hannover befuhr die B 27 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. In Höhe der Anschlussstelle A 7 wollte er sein Fahrzeug wenden. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Dacia-Fahrer aus Geisa die B 27 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der BMW-Fahrer geriet beim Wenden in den Gegenverkehr und stieß mit dem Dacia zusammen. Beide Insassen des Dacia wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe circa 8.600 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Von Fahrbahn abgekommen

Hauneck. Am Donnerstag (22.12.), gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Bad Hersfeld die Hersfelder Straße aus Richtung Hauneck kommend in Richtung B 27 Bad Hersfeld. Er kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam schließlich am Graben der B 27 zum Stehen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestand. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (26.12.), 18 Uhr, bis Dienstag (27.12.), 16 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen im Grünen Weg geparkten grauen Skoda Octavia einer Firma aus Kirchheim. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen. Am Donnerstag (29.12.), gegen 13.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Tankstellengelände in der Nürnberger Straße. Nun versuchte der unbekannte Fahrer seitlich an dem Tankstellengebäude vorbeizufahren, um auf die Rückseite zu gelangen. Hierbei fuhr er durch eine Engstelle zwischen einem parkenden Lieferwagen und einem ebenfalls parkenden schwarzen Mazda aus Malsfeld. Der Verursacher fuhr zu weit nach rechts, stieß gegen die Fahrertür des Mazda und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Videos überführen Ladendiebe

Gleich wegen zwei Diebstählen muss sich seit gestern eine

22-Jährige aus Rumänien verantworten. Die Frau hatte in einer Drogerie im

Bahnhof Fulda an zwei Tagen u. a. mehrere Kosmetikartikel gestohlen. Nach der

ersten Tat am 27.12. entkam die Frau zunächst unerkannt. Als sie gestern

(29.12.) zum zweiten Mal Waren, ohne zu bezahlen, mitgehen ließ, wurde sie

erneut mittels Videoauswertung überführt und von den Beamten vom

Bundespolizeirevier Fulda vorläufig festgenommen.

Insgesamt hatte die 22-Jährige Waren im Wert von rund 130 Euro gestohlen. Nach

der Identitätsfeststellung kam die Frau wieder auf freien Fuß. Ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zweiter Fall – Diebin mit Haftbefehl gesucht

Knapp einer Freiheitsstrafe entgangen ist gestern (29.12.) eine 41-Jährige, die

ebenfalls in der Drogerie im Bahnhof gestohlen hatte. Die Wohnsitzlose hatte

auch diverse Kosmetikartikel entwendet und wurde dabei ertappt. Bei der

polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein

Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Wohnsitzlose war wegen eines „Räuberischen

Diebstahles“ zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hatte noch rund 600 Euro

zu bezahlen oder alternativ die Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.

Freund zahlt Strafe

Dies konnte der Freund der 41-Jährigen allerdings verhindern, da er den fälligen

Geldbetrag für die 41-Jährige entrichtete. Wegen des Diebstahls hat die

Bundespolizei ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Niederaula. Unbekannte versuchten zwischen Montagmorgen (26.12.) und Dienstagnachmittag (27.12.) die Eingangstür eines Vereinsheims in der Straße „Im Seckenbiegen“ aufzuhebeln. Die Täter scheiterten, verursachten jedoch circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (29.12.) in der Reesbergstraße in ein Firmengebäude ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten mehrere Büroräume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Fulda. Am Donnerstag (29.12.), gegen 21.35 Uhr, wurde eine 58-jährige Frau aus Künzell in der Marienstraße im Stadtteil Horas Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau war dort zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als die plötzlich von hinten von einem Unbekannten angerempelt wurde. Die Künzellerin drohte zu stürzen, woraufhin der Täter sie am Arm ergriff, um sie augenscheinlich davor zu bewahren. Danach verschwand der Unbekannte zügig im Dunkeln. Wenig später stellte die 58-Jährige fest, dass ihr die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden war. Die Geschädigte kann den Täter folgendermaßen beschreiben: männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 185 cm groß, dunkelhaarig, normale Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Jeans, schwarzen Stiefeln und Handschuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Altkleidercontainers

Flieden. Am Donnerstag (29.12.), gegen 18.30 Uhr, kam es in der Schlüchterner Straße zu einer Sachbeschädigung eines Altkleidercontainers. Unbekannte Täter hatten vermutlich entflammbare Substanzen in den Altkleidercontainer geworfen, der daraufhin anfing im Inneren zu brennen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung kam es zum Sachschäden am Container in Höhe von circa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/96880.

Scheunenbrand

Großenlüder. Am Mittwochabend (28.12.), gegen 21.05 Uhr, kam es in der Lütterzer Straße im Ortsteil Unterbimbach zum Brand einer Scheune.

Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Brand bemerkt, die Rettungskräfte und zusammen mit anderen Nachbarn die 79-jährige Bewohnerin des angrenzenden Hauses informiert.

Mit einem Großaufgebot an Kräften bekamen die Feuerwehren aus der Gemeinde Großenlüder das Feuer des in Vollbrand stehenden Gebäudes zeitnah unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern.

Die Scheune wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschadens wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Die Hausbewohnerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.