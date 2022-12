Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

In Schule eingebrochen – hohen Schaden verursacht, Kronberg im Taunus, Le-Lavandou-Straße, Donnerstag, 29.12.2022, 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen sind Einbrecher in eine Schule in Kronberg eingebrochen. Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr betraten die Unbekannten unbemerkt das Schulgelände in der Le-Lavandou-Straße. Auf dem Gelände begaben sie sich zu einem Haupteingang und brachen die Zugangstür auf. Im Schulgebäude selbst wurden mehrere Türen, teilweise vergeblich, aufgebrochen und Einrichtungsgegenstände zerstört. Nach ersten Einschätzungen flüchteten die Einbrecher ohne Beute gemacht zu haben. Sie hinterließen jedoch einen hohen Sachschaden der auf circa 20.000 Euro geschätzt wird

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbrecher suchen Lagerhalle auf, Wehrheim, Philipp-Reis-Straße, Mittwoch, 28.12.2022, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 29.12.2022, 08:15 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Einbrecher vergebens versucht eine Lagerhalle in Wehrheim aufzubrechen. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Unbekannten in dem besagten Zeitraum mehrmals an der Tür der Halle in der Philipp-Reis-Straße zu schaffen gemacht. Diese hielt stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antreten mussten. Der beim Einbruchsversuch verursachte Schaden wird mit circa 2.500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Spielautomaten aufgebrochen, Bad Homburg, Gonzenheim, Gunzostraße, Mittwoch, 28.12.2022, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 29.12.2022, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte zwei Spielautomaten in einer Lokalität in Bad Homburg-Gonzenheim aufgebrochen. Der oder die Diebe gelangten unbemerkt in die in der Gunzostraße gelegene Kneipe und machten sich dort an zwei aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Bei einem der beiden gelang es ihnen an die darin befindliche Kasse samt Bargeld zu gelangen und anschließend mit der Beute das Weite zu suchen. An den Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Höhe des gestohlenen Bargeldes liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

E-Scooter vor Supermarkt gestohlen, Oberursel, Stierstadt, Zimmermsühlenweg, Donnerstag, 29.12.2022, 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag haben Unbekannte in einem kurzen Zeitfenster in Stierstadt einen E-Scooter gestohlen. Gegen 12:45 Uhr stellte der Besitzer des grünen E-Rollers der Marke „Speedbooster“ sein Gefährt vor einem Supermarkt im Zimmermsühlenweg ab und versah es mit einem Vorhängeschloss. Als er nach gut einer halben Stunde zu seinem Zweirad zurückkehrte, fehlte von diesem jede Spur. Zuletzt war der E-Scooter im Wert von rund 1.000 Euro mit dem Kennzeichen 180-MDH versehen.

Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise über die Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Fußgänger kreuzt Fahrbahn und wird von Bus angefahren, Königstein im Taunus, Le-Cannet-Rocheville-Straße, Donnerstag, 29.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen wurde ein Fußgänger in Königstein im Rahmen eines Unfalls schwer verletzt. Gegen 08:00 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines Linienbusses die Le-Cannet-Rocheville-Straße aus Richtung der Limburger Straße in Richtung Königstein Stadtmitte. Etwa 200 Meter vor der Ampelkreuzung der Le-Cannet-Rocheville-Straße und der Adelheidstraße kreuzte plötzlich ein 62 Jahre alter Fußgänger aus Egelsbach die Fahrbahn. Dieser wurde vom Bus trotz eines umgehend eingeleiteten Ausweichmanövers erfasst und kam zu Fall. Der 62-Jährige musste schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn kreuzte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die betroffene Straße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizeistation Königstein hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.