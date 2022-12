Verstärkte Polizeipräsenz in Limburg, Stadtgebiet Limburg, Donnerstag, 29.12.2022, 11:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)Am Donnerstag war im Limburger Stadtgebiet eine deutlich erhöhte Polizeipräsenz feststellbar, da zahlreiche Beamte im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Limburg“ zwischen 11:00 Uhr und 17:45 Uhr Personen- und Verkehrskontrollen durchführten. Die Maßnahmen der Polizei fanden große Zustimmung in der Bevölkerung, was sich in zahlreichen positiven Kommentaren von Passanten widerspiegelte. Gleichzeitig gab es dieses Mal nur wenig zu beanstanden: neben knapp zehn Parkverstößen ahndeten die Polizistinnen und Polizisten auch zehn Verkehrsteilnehmer, die gegen die Gurtpflicht verstoßen hatten. Aufgefallen waren diese während einer Verkehrskontrolle zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr in der Graupfortstraße. Auch im neuen Jahr wird es wieder zielgerichtete Kontrollen der Polizei im Limburger Stadtgebiet und damit eine erhöhte Polizeipräsenz geben.

Drogen bei nächtlicher Verkehrskontrolle sichergestellt, Weilburg, Waldhäuser Weg, Freitag, 30.12.2022, 00:30 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben Beamte der Polizeistation Weilburg bei einer Fahrzeugkontrolle in Weilburg Drogen sichergestellt. Um 00:30 Uhr überprüften die Polizisten einen Autofahrer sowie seine zwei Mitfahrer im Waldhäuser Weg, wobei sowohl sämtliche Personen als auch das Fahrzeug durchsucht wurden. Da sie bei einem 26-jährigen Fahrzeuginsassen unter anderem eine geringe Menge Kokain auffanden, wurde gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden,

Limburg a. d. Lahn, Bundesstraße 49, Donnerstag, 29.12.2022, 19:00 Uhr

(jn)Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Auffahrunfalles vom Donnerstagabend bei Limburg. Angaben der Beteiligten nach befuhr eine 26-jährige Frau aus Runkel um 19:00 Uhr die B 49 von Weilburg in Fahrtrichtung Limburg, als sie aus unbekannten Gründen etwa 50 Meter vor der Einmündung der Bundesstraße 8 mit dem Fahrzeugheck einer vorausfahrenden 24-Jährigen kollidierte. Dieses Fahrzeug wurde wiederum auf einen vorausfahrenden Jeep geschoben, so dass letztlich an allen drei Pkw Sachschaden entstand. Der Jeep blieb als einziges Fahrzeug noch fahrbereit.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.