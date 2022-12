Main-Taunus: Die Polizei-News

Zigarettenautomat mit Sprengkörper geöffnet, Schwalbach am Taunus, Mecklenburger Straße, Freitag, 30.12.2022, gegen 05:00 Uhr

(jn)In Schwalbach haben unbekannte Täter heute in den frühen Morgenstunden einen Zigarettenautomaten zerstört und mutmaßlich Zigaretten gestohlen. Gegen 05:00 Uhr berichteten Zeugen von einem lauten Knall und entdeckten kurze Zeit später den angegangenen Automaten in der Mecklenburger Straße. Augenscheinlich hatten die Täter einen unbekannten Sprengkörper in das Zigarettenvertriebsgerät eingebracht und entzündet. Durch die Heftigkeit der Explosion wurde der komplette Automat zerstört. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einige Tausend Euro belaufen.

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Autoknacker zugange,

Eschborn, Steinbacher Straße, Falkensteiner Straße, Nacht zum Freitag, 30.12.2022

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag zwei Pkw in Eschborn aufgebrochen, ersten Erkenntnissen nach jedoch keine Beute gemacht. Sowohl bei einem in der Steinbacher Straße geparkten Smart als auch bei einem in der Falkensteiner Straße abgestellten Toyota schlugen die Täter das Fenster der Beifahrertür ein und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Teerartige Farbe über Pkw geschüttet, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Parkhaus, oberstes Parkdeck, Donnerstag, 29.12.2022, 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Am Donnerstag haben unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr einen Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro an einem geparkten VW Golf verursacht. Der oder die Täter schütteten dabei eine schwarze, teerartige Farbe über das graue Fahrzeug, welches auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses am Chinonplatz parkte. Aufgrund der erheblichen Lackschäden dürften sich die Kosten für die Reparatur auf mindestens 4.000 Euro belaufen.

Die Polizei in Hofheim wertet nun die vorhandenen Videoaufzeichnungen aus und bittet Personen, die eine verdächtige Person in dem Parkhaus beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Zwei Pkw zerkratzt,

Eschborn, Im Sonnenland, bis Donnerstag, 29.12.2022

(jn)Einen vierstelligen Sachschaden haben unbekannte Vandalen in den vergangenen Tagen an zwei Pkw in Eschborn verursacht. Beide Fahrzeuge parkten in der Straße „Im Sonnenland“, als sie von den Unbekannten rund herum zerkratzt wurden. Sowohl an einem weißen Mitsubishi als auch einem schwarzen Cayenne entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Zeuge beendet Trunkenheitsfahrt,

Eschborn, Sossenheimer Straße, Hauptstraße, Donnerstag, 29.12.2022, 19:25 Uhr

(jn)In Eschborn wurde am Donnerstagabend ein 34-jähriger Mann angehalten, der stark alkoholisiert am Steuer seines weißen VW Caddy unterwegs war. Zuvor war der 34-Jährige gegen 19:25 Uhr einem Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 3005 aufgefallen, da er Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr kam. In der Folge alarmierte der Zeuge die Polizei und lotste diese zu dem aktuellen Standort des augenscheinlich Berauschten. Die Beamten konnten den Frankfurter im Bereich der Sossenheimer Straße lokalisieren, anhalten und zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Wache nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Gegebenenfalls gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt