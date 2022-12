Wiesbaden: Die Polizei-News

Abgestellter Anhänger durch Feuer beschädigt, Mainz-Kastel,

Am Weyer, 29.12.2022, 11.15 Uhr,

(pl)In der Straße „Am Weyer“ in Mainz-Kastel wurden am Donnerstagvormittag ein

abgestellter Anhänger und ein darin befindlicher Faltpavillon durch ein Feuer

beschädigt. Der in dem Schankwagen ausgebrochene Brand wurde gegen 11.15 Uhr vom

Mitteiler bemerkt und bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt, bevor er dann

letztendlich von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde. Durch das frühe

Eingreifen des Mitteilers konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der

Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Wiesbaden, Kohlheckstraße, 28.12.2022, 15.00 Uhr bis 29.12.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag

in der Kohlheckstraße die Fassade eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht. Der

durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Frau auf Feldweg bedrängt – Polizei nimmt

Tatverdächtigen fest, Niedernhausen, Feldweg zwischen Niedernhausen und

Oberjosbach, Freitag, 09:10 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen wurde eine Frau auf einem Feldweg zwischen Niedernhausen

und Oberjosbach von einem Mann bedrängt. Der Polizei gelang es, den

Tatverdächtigen kurz darauf festzunehmen. Gegen 09:10 Uhr lief die 34-jährige

Niedernhausenerin auf dem besagten Feldweg südlich der L 3027 entlang. Ihren

Angaben zufolge, fuhr ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann mit einem

silberfarbenen Fahrzeug den Feldweg entlang, stoppte seinen Pkw und lief der

Niedernhausenerin hinterher. Kurz darauf habe der Unbekannte sie angesprochen

und plötzlich am Arm gepackt. Noch während er die 34-Jährige einige Schritte in

Richtung seines Fahrzeugs zerrte, sei es ihr gelungen sich loszureißen und

davonzulaufen. Sie blieb unverletzt und informierte die Polizei. Während der

umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es einer Polizeistreife das mutmaßliche

Fahrzeug zwischen Engenhahn und Niederseelbach anzutreffen und zu kontrollieren.

Der alkoholisierte Fahrer, ein 32-jähriger Wiesbadener, wurde daraufhin

festgenommen und zur Polizeistation Idstein gebracht. Nach einer Blutentnahme

und weiteren polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder

verlassen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, oder denen ein

silberfarbenes Fahrzeug rund um den besagten Feldweg aufgefallen ist, melden

sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126)

9394-0.

Einbrecher unterwegs, Niedernhausen-Oberjosbach, Bohnheck, Donnerstag,

29.12.2022, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben sich Einbrecher in Oberjosbach die früh

einsetzende Dunkelheit zu Nutze gemacht und sind in ein Wohnhaus eingebrochen.

Zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr suchten die Unbekannten das in der Straße

„Bohnheck“ gelegene Einfamilienhaus auf und machten sich an einem Fenster und

einer Terrassentür zu schaffen. Ob die Einbrecher letztlich auch das Haus

betreten konnten, ist unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden keine

Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Hundert

Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Autofahrer mit Drogen unterwegs, Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, Freitag,

30.12.2022, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag gelang es der Polizei in Taunusstein-Hahn, einen

Mann aus dem Verkehr zu ziehen, der berauscht und im Besitz von Drogen unterwegs

war. Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten der Polizeistation Bad Schwalbach

ein weißer Ford Fiesta auf, der mit einem jungen Mann besetzt die Mühlfeldstraße

entlangfuhr. Die Streife entschied sich dazu, den Fahrer einer Kontrolle zu

unterziehen. Schnell ergaben sich beim 18-jährigen Fahrer Anhaltspunkte für

einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Eine anschließende

Durchsuchung des jungen Taunussteiners brachte zwei Tütchen mit Cannabis zu

Tage. Diese wurden sichergestellt. Im Anschluss musste er die Beamten für eine

Blutentnahme zur Polizeistation begleiten. Diese durfte er im Anschluss wieder

verlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Zaun bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein-Hahn, Hebbelstraße, Mittwoch,

28.12.2022, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Nachdem am Mittwochmittag ein unbekanntes Fahrzeug in Taunusstein-Hahn einen

Zaun stark beschädigt hat, sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr das Fahrzeug zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr

rückwärts an einen in der Hebbelstraße gelegenen Müllsammelplatz heran. Dabei

stieß es mit mehreren Zaunfeldern und Zaunpfosten des Platzes zusammen und

verursachte einen Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Ohne dem Schaden

weiter Beachtung zu schenken, fuhr die unfallverursachende Person davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.