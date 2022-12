Bergstrasse

Mörlenbach: Pritschenwagen aufgebrochen/Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – In einen auf einem Parkplatz in der Wehrstraße abgestellten

Pritschenwagen der Marke VW drangen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag

(29.12.) gewaltsam ein, indem sie zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs

einschlugen. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend zwei

Trennschleifer.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Rufnummer 06252/7060.

Bensheim: Einbruch in Möbelgeschäft/Alarmanlage vertreibt Kriminelle

Bensheim (ots) – In ein Geschäft für Einrichtungsgegenstände und Möbel in der

Amperestraße eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag (30.12.). Die

Täter hebelten zunächst gewaltsam ein Fenster zum Gebäude auf, traten aber

vermutlich aufgrund der hierdurch ausgelösten Alarmanlage den Rückzug an und

flüchteten ohne Beute vom Tatort. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Jacke aus Auto gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In einer Tiefgarage am Friedensplatz haben Kriminelle am

Donnerstag (29.12.) ihr Unwesen getrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen

verschafften sie sich zwischen 16.15 Uhr und 17.20 Uhr Zugang zu einem dort

geparkten Auto, durchwühlten den Innenraum und ließen eine Jacke mitgehen. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Nord: Zwei Mofas gestohlen und geflüchtet /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei Mofas vom Hersteller Piaggio, C14 Runner SP sind von noch

unbekannten Dieben am Donnerstag (29.12.) in der Kölner Straße entwendet worden.

Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 10.40 Uhr und 18.20 Uhr

eingegrenzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise

von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

entgegen.

Darmstadt: Personen -und Gaststättenkontrollen / Schwerpunktmaßnahmen in der Innenstadt

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (28.12.) haben Polizeibeamte von der Direktion

Darmstadt-Dieburg, mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei,

Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet Darmstadt durchgeführt.

Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr hatten die Beamtinnen und Beamten dabei

insbesondere den Bereich der Fußgängerzone in der Innenstadt sowie den

Herrngarten im Visier. Ziel der Aktion war die Intensivierung der Bekämpfung der

Straßenkriminalität. Bei vier Personen wurde Rauschgift aufgefunden und

sichergestellt. Darunter ein 20 Jahre alter Mann, der mehr als 400 Gramm

Haschisch, Kleinstmengen Marihuana, eine Feinwaage und mehr als 300 Euro Bargeld

mit sich führte. Sein kurzer Fluchtversuch in Richtung des Georg-Büchner-Platzes

endete rasch mit seiner vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines

Verfahrens wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels.

Diesen Kontrollen schlossen sich zwischen 19 und 23 Uhr die Überprüfungen von

zwei Gaststätten in der Bismarckstraße an. Diese erfolgten in enger

Zusammenarbeit mit Kräften des Zolls, dem Finanzamt sowie Vertretern der Stadt

Darmstadt aus den Bereichen des Gewerbe – und Bauamtes. Im Ergebnis konnten drei

25, 27 und 51 Jahre alte Männer festgenommen werden, gegen die Haftbefehle der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und Mannheim, unter anderem wegen

Diebstahlsdelikten, vorlagen. Die Haftbefehle wurden vollstreckt und zwei der

Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein 51 Jahre alter Mann

wurde gegen Bezahlung seiner Geldbuße wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung und weil sich in den Räumen auch

Hinweise des illegalen Glücksspiels ergaben, leiteten der Zoll sowie das

Gewerbeamt entsprechende Verfahren ein. Beide Lokalitäten wurden nach Abschluss

aller Maßnahmen durch das zuständige Gewerbeamt vorübergehend geschlossen.

An diesem Tag wurden insgesamt 36 Personen und drei Fahrzeuge kontrolliert, 16

Platzverweise erteilt sowie mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Darmstadt-Eberstadt: Kontrolle zieht vorläufige Festnahme, Wohnungsdurchsuchung und Strafverfahren nach sich

Darmstadt (ots) – Weil er beim Erblicken von Polizeibeamten die Flucht ergriff,

hat ein 25 Jahre alter Darmstädter am Donnerstagabend (29.12.) die

Aufmerksamkeit der Polizei geweckt. Gegen 21.15 Uhr war der junge Mann zusammen

mit seinen Begleitern auf dem Parkplatz hinter einem Supermarkt in der

Heidelberger Landstraße in den Fokus der Ordnungshüter geraten, die die

Personengruppe kontrollierten.

Der Flüchtende wurde unmittelbar gestoppt und rasch zeigte sich der Grund seines

Verhaltens. Die Polizisten stellten mehr als 20 Plomben gefüllt mit Kokain

sicher, die er mit sich führte und auf seinem Fluchtweg weggeworfen hatte. Der

Festgenommene kam mit zur Wache. Dort erfolgte seine erkennungsdienstliche

Behandlung. Basierend auf der Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde

zudem seine Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Beamten weitere geringe

Mengen Drogen sowie eine Softairpistole sicher, die über kein Prüfzeichen

verfügte.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 25-Jährige nach Hause entlassen. Er

wird sich nun zukünftig wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels

verantworten müssen.

Darmstadt: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht / Wer erkennt sein Fahrrad?

Darmstadt (ots) – Am Freitag (16.12.) hat die Polizei in der Kasinostraße drei

Fahrräder sichergestellt, bei denen die Beamtinnen und Beamten davon ausgehen,

dass es sich um Diebesgut handelt. Für den Fortgang der Ermittlungen werden die

Eigentümer gesucht. Bei den Fahrrädern handelt es sich um drei Mountainbikes von

den Herstellern Scott, Corratec und Stevens in der Farbe Weiß, Graublau und

Schwarz. Wer sein Eigentum erkennt oder Hinweise auf die rechtmäßigen

Besitzerinnen und Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei dem zuständigen

Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus und erbeutet Geld vom Konto Polizei warnt dringend vor betrügerischen Anrufen!

Ein bislang unbekannter Betrüger hat sich am Dienstag (27.12.) als Bankmitarbeiter ausgegeben und so knapp 5000 Euro Beute gemacht.

Der Telefonbetrüger meldete sich gegen 12.30 Uhr bei dem lebensälteren Mann aus Groß-Umstadt und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Angeblich hätte man Probleme bei dem Online-Banking des Mannes festgestellt, sodass hierfür eine Neuaktivierung von Nöten wäre. Die Auskünfte des angeblichen Bankmitarbeiters erschienen dem Angerufenen glaubhaft, sodass er generierte Sicherheitscodes an diesen weitergab. Den Code nutzte der Kriminelle für die später betrügerische Überweisung in Höhe von knapp 5000 Euro.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut und gibt folgende Ratschläge:

Ist ihnen der Name des angeblichen Bankmitarbeiters nicht

bekannt, beenden Sie umgehend das Gespräch und überprüfen Sie

zunächst, ob es diesen wirklich gibt. Kontaktieren Sie dazu die

bekannte Vertrauensperson Ihrer Bank unter der geläufigen

Rufnummer.

bekannt, beenden Sie umgehend das Gespräch und überprüfen Sie zunächst, ob es diesen wirklich gibt. Kontaktieren Sie dazu die bekannte Vertrauensperson Ihrer Bank unter der geläufigen Rufnummer. Echte Bankmitarbeiterinnen oder Bankmitarbeiter werden am

Telefon nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN), der

EC-Kartennummer oder der Transaktionsnummer (TAN) fragen und

diese verlangen. Geben Sie solche sensiblen Daten niemals am

Telefon preis.

Telefon nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN), der EC-Kartennummer oder der Transaktionsnummer (TAN) fragen und diese verlangen. Geben Sie solche sensiblen Daten niemals am Telefon preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Beenden Sie das

Gespräch, sobald Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Nehmen Sie

dafür auch Nachbarn, Vertrauenspersonen oder ihre Polizei zur

Hilfe. Schnell kann so geklärt werden, ob Sie einem Betrüger

aufsitzen.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Mühltal / K138 (ots) – Am Donnerstagnachmittag (29.12.) kam es kurz vor 15 Uhr auf der K 138 zwischen Waschenbach und Frankenhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 59-Jährige Frau befuhr mit ihrem Ford die K 138 von Waschenbach

kommend, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der

Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Leitplanke. Der Ford wurde

durch den Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert, drehte sich

zwei Mal und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, der den

Zusammenstoß trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht verhindern

konnte. Die beiden Insassen des Opel, der 43-jährige Fahrer und sein

32-jähriger Beifahrer, wurden dabei leicht verletzt. Die beiden kamen

vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die

Unfallverursacherin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000

EUR. Wegen der Bergung des Ford und der Beseitigung auslaufender

Betriebsstoffe war die Strecke für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Ober-Ramstadt und einem

Rettungswagen war die Feuerwehr Waschenbach im Einsatz.

Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Einfamilienhaus / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle sind im Zeitraum zwischen

Dienstag- (27.12.) und Donnerstagmittag (29.12.) in ein Einfamilienhaus in der

Spießgasse eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnistand gelangten sie unter

Einwirkung von Gewalt in den Keller des Hauses. Im Anschluss entwendeten sie

Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden

auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges

beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22)

unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Reinheim: Mehrere Gartenhütten im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im „Teichweg“

rückten im Zeitraum zwischen Mittwoch (28.12.) und Freitag (30.12.) in das

Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich an

vier Gartenhütten zu schaffen. Entwendet haben die ungebetenen Gäste nach

jetzigem Stand nichts, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen sie

Schäden, die insgesamt auf 400 Euro geschätzt werden. Die Ermittlerinnen und

Ermittler des Kommissariats 41 in Dieburg sind mit den Fällen betraut und nehmen

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß-Umstadt: Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus und erbeutet Geld vom Konto / Polizei warnt dringend vor betrügerischen Anrufen!

Groß-Umstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Betrüger hat sich am Dienstag

(27.12.) als Bankmitarbeiter ausgegeben und so knapp 5000 Euro Beute gemacht.

Der Telefonbetrüger meldete sich gegen 12.30 Uhr bei dem lebensälteren Mann aus

Groß-Umstadt und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Angeblich hätte man

Probleme bei dem Online-Banking des Mannes festgestellt, sodass hierfür eine

Neuaktivierung von Nöten wäre. Die Auskünfte des angeblichen Bankmitarbeiters

erschienen dem Angerufenen glaubhaft, sodass er generierte Sicherheitscodes an

diesen weitergab. Den Code nutzte der Kriminelle für die später betrügerische

Überweisung in Höhe von knapp 5000 Euro.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut und gibt folgende Ratschläge:

Ist ihnen der Name des angeblichen Bankmitarbeiters nicht

bekannt, beenden Sie umgehend das Gespräch und überprüfen Sie

zunächst, ob es diesen wirklich gibt. Kontaktieren Sie dazu die

bekannte Vertrauensperson Ihrer Bank unter der geläufigen

Rufnummer.

bekannt, beenden Sie umgehend das Gespräch und überprüfen Sie zunächst, ob es diesen wirklich gibt. Kontaktieren Sie dazu die bekannte Vertrauensperson Ihrer Bank unter der geläufigen Rufnummer. Echte Bankmitarbeiterinnen oder Bankmitarbeiter werden am

Telefon nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN), der

EC-Kartennummer oder der Transaktionsnummer (TAN) fragen und

diese verlangen. Geben Sie solche sensiblen Daten niemals am

Telefon preis.

Telefon nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN), der EC-Kartennummer oder der Transaktionsnummer (TAN) fragen und diese verlangen. Geben Sie solche sensiblen Daten niemals am Telefon preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Beenden Sie das

Gespräch, sobald Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Nehmen Sie

dafür auch Nachbarn, Vertrauenspersonen oder ihre Polizei zur

Hilfe. Schnell kann so geklärt werden, ob Sie einem Betrüger

aufsitzen.

Gross-Gerau

Trebur-Geinsheim: Gestohlenes Kennzeichen am Auto/Jugendliche flüchten vor Polizeikontrolle

Drei Jugendliche in einem Renault fielen einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Freitag (30.12.), um kurz vor 2.30 Uhr, in der Treburer Straße auf. Als die Beamten das Auto stoppen wollten, gab der Fahrer Gas.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt entdeckten die Polizisten den Wagen auf einem Parkplatz und trafen dort auch zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche an. Einem weiteren, vermutlich 17-jährigen jungen Mann, gelang zunächst die Flucht. Wer von dem Trio das Auto zuvor steuerte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Einen Führerschein hat keiner von ihnen.

An dem nicht zugelassenen Renault, dessen Besitzverhältnisse derzeit noch unklar sind, befand sich vorne ein behördlich nicht ausgegebenes und hinten ein gestohlenes Kennzeichen. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Urkundenfälschung, Diebstahls sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mörfelden-Walldorf: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Am Mittwoch (28.12.), in der Zeit zwischen 7.00 und 14.45 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung in der Weserstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter brachen zunächst ein Fenster auf und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten mehrere elektronische Geräte. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Rüsselsheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag (29.12.) gegen 23.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Stromkasten in der Grabenstraße. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich möglicherweise um einen blauen Audi handeln. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Metalldiebe auf Firmengelände

Metalldiebe haben in der Nacht zum Freitag (29.12.), gegen 2.00 Uhr, das Gelände eines Schrott- und Metallhandels im Hammerweg heimgesucht und sind anschließend gewaltsam in eine dortige Lagerhalle eingebrochen. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle eine noch unbekannte Menge an Kabeln gestohlen. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06062/9530 an die Kriminalpolizei in Erbach (K 21/22).