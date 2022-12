Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Stoßstange beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 20.12.2022, 15:00 Uhr bis 28.12.2022, 11:00 Uhr wurde ein im Magnolienring in Bad Dürkheim abgestellter Ford Focus beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken die Stoßstange des Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Einbruch in Wohnhaus

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum vom 28.12.2022, 18:00 Uhr 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus An der Altenbach in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand ein Fenster des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Friedelsheim: Täter bei Einbruch in Wohnhaus gestört

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum vom 28.12.2022, 21:00 Uhr 22:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Im Rosengarten in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Terassentür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Scheinbar wurde der Täter durch die zurückkehrenden Besitzer bei seiner Ausführung gestört und flüchtete daher über ein Fenster im Obergeschoss in Richtung des angrenzenden Feldes. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Durchsuchung des Hauses mit einem Diensthund nach einem möglichen weiteren Täter verlief ebenfalls negativ. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Grünstadt (ots) – Am 28.12.2022, 15:15 Uhr wurde im Albsheimer Weg der 32-jährige Fahrer eines E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt, eine Anzeige wird vorgelegt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):