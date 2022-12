Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.12.2022 zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde in der Branchweilerhofstraße (50 km/h) in Neustadt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 77 gemessenen Fahrzeugen mussten lediglich sechs Fahrzeugführer wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit verwarnt werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 67 km/h.

Neustadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L532 von Mußbach in Fahrtrichtung Haßloch zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Eine 23-jährige Autofahrerin verlor vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin selbst sowie zwei Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich. Die 23-Jährige wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, die Mitfahrerinnen wurden vor Ort ärztlich versorgt. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden (ca. 5.000 Euro). Die L532 musste für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):