Landau: Die Polizei-News

Bein von Auto überrollt

Landau (ots) – In der Schleusenstraße übersah am Mittwoch gegen 12:30h ein 66-jähriger Mann beim Rückwärtsfahren eine hinter seinem Auto laufende, 30-jährige Frau. Diese fiel durch den Anstoß zu Boden, wo ihre beiden Beine von einem Rad des Autos überrollt wurden. Dadurch zog sich die Frau Verletzungen an beiden Beinen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hausbrand

Landau (ots) – Aufgrund unsachgemäßen Umgang mit heißer Asche kam es am Mittag des 28.12.2022 in im Ortskern von Godramstein zu einem Hausbrand. Die Ansche wurde auf dem Balkon abgelagert und entzündete dort gelagerte Gegenstände.

Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses über und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Die Begehung mit einem Brandsachverständigen bestätigte die Brandursache. Personen wurden nicht verletzt.