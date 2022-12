Sachbeschädigung durch Graffiti (Siehe Foto)

Wörth (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 27.12.22 und dem 28.12.22 zwischen 21:30-04:30 Uhr wurden in Wörth an der Endhaltestelle 2 geparkte Straßenbahnen besprüht. Festgestellt wurde die Tat durch einen Zugführer, welcher seinen Dienst an der Endhaltestelle antreten wollte.

Die unbekannten Täter verschafften sich auf derzeit unbekannte Weise Zugang zum Straßenbahndepot und besprühten jeweils eine Seite der jeweiligen Bahn. Durch die bunten Farbschmierereien entstand ein Schaden, welcher noch durch den Verkehrsbetrieb beziffert werden muss. Eine Strafanzeige wurde nach der Tatortarbeit entsprechend aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich der Focus der Ermittlungen auf Jugendliche bzw. junge Erwachsene richten. Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden gerne von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Kennzeichendiebstahl

Wörth (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 26.11.22 und dem 28.12.22 wurde das amtl. Kennzeichen an einem Motorrad des Herstellers Yamaha mit einer GER-Zulassung abgeschraubt und entwendet. Für die Tat musste das Privatgrundstück des Geschädigten betreten werden.

Täterhinweise liegen nicht vor, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben.

Unfall mit Personenschaden

Germersheim/B9 (ots) – Die Unfallaufnahme auf der Bundesstraße 9, zwischen Germersheim-Süd und Germersheim-Mitte, ist zwischenzeitlich beendet. Beide Fahrspuren sind nach dreistündiger Vollsperrung wieder befahrbar. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass eine 23-jährige Fahrerin aus dem Raum Germersheim mit ihrem PKW aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

In Folge dessen fuhr sie auf das vor ihr fahrende Fahrzeug eines 59 Jahre alten Mannes aus dem Raum Karlsruhe auf. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen zum einen in Höhe der Mittel-Leitplanke und zum anderen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die B9 durch Kräfte der Straßenmeisterei voll gesperrt und gereinigt werden. Währenddessen wurde eine Umleitung eingerichtet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Jockgrim (ots) – Am Mittwoch 28.12.2022 kam es auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Jockgrim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der bislang unbekannte Verursacher blieb mit dem Einkaufswagen am Fahrzeug des Geschädigten hängen und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Geschwindigkeitskontrollen „Am Alten Hafen“

Germersheim (ots) – Sechs Geschwindigkeitsverstöße ahndeten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Mittwoch zwischen 10:50-11:20 Uhr im Bereich „Am Alten Hafen“.

Der „Schnellste“ wurde mit 45 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Weiterhin wurden im Rahmen der Verkehrskontrollen 2 sogenannte „Gurtmuffel“ festgestellt und verwarnt. An einem Fahrzeug wurden zudem technische Mängel beanstandet.