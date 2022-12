Fahren unter Alkoholeinfluss

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Stadtteil Mainz-Hechtsheim zu einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss durch einen 37-jährigen Mann aus Mainz. Durch einen Zeugen wurde der Mainzer Polizei folgender Sachverhalt mitgeteilt: Aufgrund lauter Musik aus einem weißen VW Kombi kommend, begab sich ein Anwohner zu dem besagten Fahrzeug.

Er sprach den Mann an, der auf dem Fahrersitz des Wagens saß und bat ihn, die Musik leiser zu machen. Der auf den Zeugen alkoholisiert wirkende Fahrer startete daraufhin sein Auto und fuhr in Richtung Rheinhessenstraße davon.

Durch die alarmierte Polizeistreife vom Lerchenberg konnten wenig später 3 Personen an den Mühlwegen Ecke Rheinhessenstraße kontrolliert werden, wovon einer der Personenbeschreibung des Kombi-Fahrers entsprach. Die beiden anderen Personen gaben an, den Mann zum einen nicht zu kennen, zum anderen sei dieser kurz zuvor mit einem weißen Kombi angefahren, habe diesen abgestellt und sich anschließend dem Fußmarsch der beiden ungefragt angeschlossen.

Auch bei der Kontrolle durch die Mainzer Polizei wird die Alkoholisierung des 37-jährigen Fahrers deutlich. Der Fahrzeugschlüssel zu dem weißen Kombi konnte schließlich bei dem 37-Jährigen und das Auto in unmittelbarer Nähe durch die Polizeistreife aufgefunden werden.

Dem Fahrer wurde im Anschluss auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen und er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrraddiebstahl verhindert – Eigentümer gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Bereits Anfang Dezember konnte ein aufmerksamer Zeuge einen Fahrraddieb stellen und das gestohlene Fahrrad zur Polizei bringen. Bislang konnte allerdings der rechtmäßige Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden. Dieser wird nun gebeten sich bei der Mainzer Polizei zu melden.

Am Abend des 02.12.2022 gegen 20:20 Uhr war ein 20-jähriger Mainzer auf der Ludwigsstraße mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem anderen Mann auf einem roten Fahrrad überholt wurde. Hinter diesem Mann rannte der bislang unbekannte mutmaßliche Eigentümer des roten Fahrrades hinter her und rief sinngemäß, man solle den Dieb festhalten, es würde sich um sein Fahrrad handeln.

Der 20-jährige nahm sodann die Verfolgung des Fahrraddiebs durch die Mainzer-Innenstadt auf, verlor ihn kurzzeitig aus den Augen und konnte ihn letztlich an der Bushaltestelle Brückenplatz stellen.

Nachdem der Dieb dem 20-jährigen freiwillig das Fahrrad ausgehändigt hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der aufmerksame Zeuge brachte das Fahrrad im Anschluss zum Altstadtrevier, der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Weißliliengasse und gab das Geschehene zu Protokoll.

Weder der Täter noch der rechtmäßige Eigentümer konnten bislang ermittelt werden.

Der Täter wurde als schwarzhaarig, groß und schlank beschrieben. Er trug einen 3-Tage-Bart und einen schwarzen Rucksack.

Der Eigentümer des roten Mountainbikes wird gebeten sich persönlich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Weißliliengasse 12 oder telefonisch unter 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Ladendiebstahl mit Masche

Bingen (ots) – 27.12., Schultheiß-Kollei-Straße, 10:40 Uhr – Der Ladendetektiv eines Supermarktes meldete ein Ladendieb. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann an und befragten diesen. Es stellte sich heraus, dass er den Markt bereits mit einer befüllten Einkaufstasche betreten, anschließend weitere Gegenstände hineingeräumt, jedoch nur einen Teil davon bezahlt hatte.

Er hatte Ware im Wert von 58,69 Euro mitgehen lassen wollen. Die Beamten stellten vorsorglich alle Gegenstände sicher, darunter auch ein Küchenmesser aus der Innentasche des Täters.

Einbruch Gartenhäuschen

Bingen (ots) – 23.12.bis 27.12., Kleingartenanlage im Park am Mäuseturm – Durch bisher unbekannte Täter wurde das seitliche Fenster vom Gartenhäuschen auf Grundstück Nr. 79 aufgehebelt. Im Inneren durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen.

Sie nahmen einen Akku-Schrauber samt Zubehör mit, ein älteres Zeiss-Fernglas, drei Deko-Schwerter sowie eine Deko-Pistole. Die Polizei bittet um Hinweise.