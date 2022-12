Diebstahlsserie aus Fahrzeugen

Lambsheim/Maxdorf (ots) – In der Nacht von Dienstag 27.12.2022 auf Mittwoch 28.12.2022 ereigneten sich im südlichen Ortsbereich von Lambsheim insgesamt 7 Diebstähle aus vermeintlich nicht abgeschlossenen Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden durch den/die Täter aufgesucht und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Fahrzeuge standen zumeist auf den Grundstücken bzw. Einfahrten zu den Anwesen.

Zu weiteren vier gleichgelagerten Fällen kam es in der Nacht von Mittwoch, 28.12.2022 auf Donnerstag, 29.12.2022 im nördlichen Ortskern von Maxdorf. Auch hier wurden die vermeintlich nicht abgeschlossenen Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Gesamtschadenssumme liegt bei ca. 200 Euro.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend (28.12.2022), zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Buschstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde lediglich etwas Kleingeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wer hat am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Buschstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfälle unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwoch 28.12.2022 gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls die Luitpoldstraße (Mutterstadt) in Richtung Oggersheimer Straße. Laut Zeugenangaben bog der Mann an der Kreuzung mit nicht angepasster Geschwindigkeit ab, ohne auf die bevorrechtigten Fahrzeuge zu achten.

Hierbei kippte der 83-Jährige ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrzeug und verletzte sich schwer am Kopf und Arm. Ferner soll der 83-Jährige ohne Beleuchtung gefahren sein. Zwei bevorrechtigte PKW-Fahrer konnten rechtzeitig abbremsen und leisteten Erste Hilfe. Da bei dem Senior Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An dem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Ludwigshafener Straße in Dannstadt-Schauernheim in Richtung Mutterstadt. Hierbei streifte der Fahrer einen haltenden PKW auf der Beifahrerseite, welcher nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest bei dem 59-Jährigen ergab knapp 2 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Herrn eine Blutprobe entnommen. Die schwangere Beifahrerin des haltenden PKW wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da sie möglicherweise einen Schock erlitt. Gegen den 83-Jährigen und den 59-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit über zwei Promille

Römerberg (ots) – Am 28.12.2022 gegen 21:00 Uhr kam es in der Schwegenheimer Straße zu einem Begegnungsunfall zwischen zwei PKWs. Dabei touchierte ein 41-jähriger Mann mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeugs eines 33-Jährigen. Der 41-Jährige setzte er seine Fahrt ohne sich um den Schaden zu kümmern fort.

Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, verlor den Fahrer aber in der Sandstraße in Richtung Feld aus den Augen. Die hinzugerufene Streife entdeckte das Fahrzeug im Acker festgefahren. Der 41-jährige Fahrer befand sich noch im Fahrzeug und wirkte auf die Beamten stark alkoholisiert.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Verdacht auf Gefahrstoffaustritt bewahrheitet sich nicht

Heßheim (ots) – Am Mittwoch 28.12.2022 zwischen 10-14:15 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Bereich der Flomersheimer Straße in Heßheim. Hier klagten zwei anwesende Personen über plötzliche Übelkeit in einem Wohnanwesen. Zwei weitere Personen des Rettungsdienstes fühlten sich nach Versorgung der beiden erstgenannten Personen ebenfalls unwohl.

Aufgrund des Verdachts eines möglicherweise gesundheitsgefährlichen Stoffes in der Luft wurde das Wohnanwesen gelüftet und alle Bewohner nach draußen begleitet. Fachkräfte der Feuerwehr und des Gefahrstoffzuges des Rhein-Pfalz-Kreises konnten jedoch weder auffällige Messwerte in der Luft noch einen möglichen Austrittsort feststellen. Ebenso verlief eine im Nachgang durchgeführte Analyse einer vor Ort genommenen Luftprobe negativ auf gesundheitsschädliche Stoffe.

Die genannten Personen wurden medizinisch betreut, wobei bislang keine Gesundheitsgefährdung oder -Schädigung festgestellt werden konnte. Hinweise auf einen tatsächlichen Gasaustritt oder der Freisetzung von Chemikalien konnten nicht erlangt werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.