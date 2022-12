Frankfurt – Preungesheim: Trickdiebstahl einer goldenen Armbanduhr

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochnachmittag (28. Dezember 2022) kam es im

Stadtteil Preungesheim in der Jaspertstraße zu einem Trickdiebstahl einer

goldeneren Armbanduhr zum Nachteil einer 90-jährigen Frau. Der Tatverdächtige

konnte unerkannt flüchten.

Als die 90-Jährige gegen 16.00 Uhr vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte, trat

ein unbekannter Mann an sie heran, sprach sie an, und folgte ihr, unter dem

Vorwand einen Zettel zum Aufschreiben einer Notiz zu benötigen, in das

Reihenhaus. Im Haus suchte die Frau einen Zettel für den Unbekannten. Dabei

bedrängte dieser die 90-Jährige und folgte ihr auf der Suche nach einem Zettel

auch in das erste Obergeschoss des Hauses. Dort angekommen betrat er das

Schlafzimmer und öffnete hier mehrere Schubladen einer Kommode, unter anderem

auch die, in der die Geschädigte ihren Schmuck aufbewahrte. Hier entwendete er

unbemerkt eine goldene Armbanduhr im Wert von ca. 1000 Euro und verließ

anschließend das Haus in unbekannte Richtung.

Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, nachdem sich der Mann entfernt

hatte. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt.

Frankfurt-Ostend: Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit

zwischen Dienstag, den 27. Dezember 2022, 12.00 Uhr und Mittwoch, den 29.

Dezember 2022, 12.00 Uhr, einen in der Uhlandstraße vor dem Anwesen Nummer 11

geparkten Pkw.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes-Benz GLC 220 mit dem

amtlichen Kennzeichen F-SO 1946.

Personen, welche Hinweise zum Verbleib des Autos bzw. zu den Tätern geben

können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer

069-75552199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Verkaufsgespräch führt zu Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte beobachteten am gestrigen Mittwoch, den 29.

Dezember 2022, im Bahnhofsviertel ein mutmaßliches Drogengeschäft zwischen zwei

Männern. Als eine Personenkontrolle erfolgen sollte, versuchte der Dealer die

Flucht zu ergreifen.

Gegen 10:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Taunusstraße zwei Männer,

die miteinander ein Gespräch führten. Augenscheinlich versuchte der eine an den

anderen Drogen zu veräußern. In der Folge traten die Beamten an beide Männer

heran. Direkt nach der Eröffnung der Kontrolle ließ jedoch der vermeintliche

Dealer das Betäubungsmittel aus der Hand fallen und nahm die Beine in die Hand.

Seine anschließende Flucht endete abrupt, als ihn Mitarbeiter des städtischen

Verkehrsunternehmens stoppten und herbeieilende Polizeibeamte widerstandslos

festnahmen.

Der 25-jährige Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt und außerdem im

Verdacht steht, sich unerlaubt im Bundesgebiet aufzuhalten, kam in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem über 500 Euro mutmaßliches

Drogengeld auf, das neben dem rund 0,22 Gramm fallengelassenen Crack als

Beweismittel sichergestellt wurde.

Der junge Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.