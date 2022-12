Gladenbach: Zigaretten geklaut

Zigaretten in bislang unbekannter Stückzahl und somit auch von unbekanntem Wert entwendeten zwei Männer am Freitag, 23. Dezember, aus der Aldi-Filiale in der Kirchbergstraße. Gegen 19 Uhr hielten sie sich etwa 30 Minuten im Geschäft auf und gelangten an die gesicherten Zigaretten. Sie stopften Jacken und Hosen mit dem Diebesgut voll, bevor sie gegen 19.35 Uhr mit einem weißen SUV flüchteten. Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu den beiden Personen. Insbesondere benötigen die Ermittler Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer. Der eine wird als 25-29 Jahre alt beschrieben, zudem etwa 175 cm groß und sehr schlank. Vermutlich ist er osteuropäischer Herkunft. Er sprach deutsch mit starkem Akzent und war mit einer roten Jacke mit Kapuze, schwarze Strickmütze, einem weißen Kapuzenpullover und einer weiten blauen Jeanshose bekleidet. Der zweite Mann wird mit 35 Jahren etwas älter beschrieben, ist etwa 165 cm groß, hat eine normale Statur, schwarze Haare, einen dunkler Teint und stammt vermutlich auch aus Osteuropa. Er trug eine kakifarbene Jacke und eine schwarze Jogginghose. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Neustadt: Audi beschädigt

In der Emil-Rössler-Straße schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag, 22. Dezember, 10 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Audi A 3 ein und verursachten damit einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Werkzeug entwendet

Aus einer zum Friedhof gehörenden Garage in der Emsdorfer Straße entwendeten Diebe zwei Sägen, zwei Laubbläser sowie weiteres Werkzeug im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zusätzlich verursachten sie bei dem Einbruch, der zwischen 14.45 Uhr am Mittwoch, 28. Dezember, und 6.10 Uhr am Donnerstag stattfand, einen etwa 500 Euro hohen Schaden an der Garage. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise: Wem sind im Tatzeitraum Personen mit den genannten Geräten am Tatort aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf: Unfall auf der B62

Am Mittwoch 28. Dezember, kollidierten auf B62 zwei PKW miteinander, die von Buchenau Richtung Eckelshausen unterwegs waren. Beide Fahrerinnen kamen mit mutmaßlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 60-jährige Audi-Fahrerin aus Breidenbach gegen 19.15 Uhr, nach rechts in Richtung Kombach abzubiegen. Aufgrund einer Teilsperrung der Straße holte sie dafür offenbar weiter nach links aus. Die dahinterfahrende 59-jährige VW-Fahrerin aus Biedenkopf fuhr auf der rechten Spur weiter geradeaus. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge rechts von der Straße ab und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 6.500 Euro (Audi 1.500 Euro, VW 4.500 Euro, Hecke eines Anwohners 500 Euro). Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang bittet die Polizei in Biedenkopf Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.

Marburg: Kühlergrill eingedrückt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden an einem roten Renault Clio, der zwischen Montag, 26. Dezember, 21 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, in der Georg-Voigt-Straße parkte. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Front des Renault. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).