Wildunfall

Um 20:51 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tier noch gegen einen Leitpfosten geschleudert, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Versuchter Aufbruch eines Containers

Im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf wurde gestern Abend, um 22:23 Uhr, eine männliche Person dabei beobachtet, als diese mit einer Art Brecheisen versuchte, einen Müllcontainer des Rewe-Marktes aufzubrechen. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er mit einem Pkw Matra in Richtung Bahnhof. Der Tatverdächtige soll ca. 50 – 60 Jahre alt sein. Er hat graue längere Haare, einen grauen Vollbart und trug eine dunkle Arbeitshose sowie Arbeitsschuhe. An dem Container selbst entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl eines Kleinkraftrades und anschließende Flucht vor der Polizei

Um gestrigen Mittwochabend beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Eschwege im Bereich der Treffurter Straße ein Kleinkraftrad anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer des Krades ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete stattdessen mit dem Krad, wobei er dabei gegen mehrere Verkehrsregeln verstieß. Im Wohngebiet „Heidebühl“ gelang es dem Fahrer letztendlich zu entkommen. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass das Krad (Kleinkraftrad-Roller der Marke „China-Roller“)in der Straße „Beim Röhrbrunnen“ in Wanfried am gestrigen Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 20:20 Uhr entwendet wurde. An dem Roller ist das Kennzeichen „315RJN“ angebracht. Von dem flüchtigen Fahrer ist nur bekannt, dass er eine dunkle Oberbekleidung sowie eine graue Hose trug. Der schwarz/weiß/graue Motorradhelm den er aufhatte, wurde ebenfalls gestohlen. Schaden: ca. 600 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.12.22 und dem 27.12.22 wurde in der Schlierbachstraße in Oberdünzebach die Fahrerscheibe eines dort abgestellten weißen Pkw Opel Movano beschädigt. Unbekannte schlugen ein Loch mittig in die Fahrerscheibe, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Das Auto war in einer Nebenstraße auf einem Feldweg abgestellt. Hinweise: 05651/9250.

Nach Sachbeschädigung an einer Wohnungstür in das polizeiliche Gewahrsam

Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei in Eschwege vergangene Nacht mitgeteilt, dass ein mittlerweile stark alkoholisierter Besucher, eine Wohnung in der Bartholomäusstraße in Eschwege nicht verlassen möchte. In diesem Zusammenhang soll der 26-jährige Besucher aus Hamburg auch die Verglasung der Tür eingeschlagen haben (Sachschaden: 50 EUR). Der 26-Jährige hatte sich dann zwischenzeitlich auf ein Nachbargrundstück begeben. Die alarmierten Polizeibeamten sprachen dann gegen den 26-Jährigen, der sich an der eingeschlagenen Scheibe an der Hand leicht verletzt hatte, einen Platzverweis aus. Nachdem sich die Polizeistreife entfernt hatte, erfolgte kurz darauf erneut ein Anruf, wonach sich der 26-Jährige wieder auf dem Grundstück aufhalten und versuchen würde wieder in die Wohnung zu gelangen. Nachdem die Polizeistreife dort erneut eintraf, weigerte sich der 26-Jährige dem Platzverweis nachzukommen. Darüber hinaus wurden die Polizeibeamten mehrfach beleidigt, so dass die Nacht für den 26-Jährigen nach ärztlicher Begutachtung im Polizeigewahrsam endete.